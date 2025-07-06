丹娜絲來襲》台南12級狂風 流動廁所被吹跑

台南市永康區東橋十街附近流動廁所及警衛室被強風吹倒，躺在路面。警方冒著風雨前往封鎖管制。（永康警分局提供）

2025/07/06 22:22

〔記者劉婉君／台南報導〕受到丹娜絲颱風及外圍環流影響，台南地區今（6）日傍晚開始風雨加強，交通部中央氣象署更對台南發布紅色燈號的陸上強風特報，6日晚上至7日局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，永康區有流動廁所被吹跑、仁德等多區都傳出路樹傾倒，仁德文華路2段晚上9時許突然停電，台電人員緊急搶修中。

台南地區傍晚開始風雨漸強，永康區東橋十街附近一處建案工地的警衛室及流動廁所被強風吹跑，倒在道路上，還會隨著強風吹拂而移動，永康警方接獲通報後，冒著風雨前往拉起封鎖線管制；永平街與永大路二段路口也有廣告帆布因強風破損，隨風飄揚，相當危險，員警也到場管制並通報店家及相關單位前往處理。

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仁德區成功里則有民宅圍牆倒塌，壓到鄰宅的後門，影響出入，還有路樹傾倒，幸好均無人員受傷。成功里長鄭晴而表示，全里在接近8時左右一度停電1分鐘後立即復店，9時許文華路2段又傳停電，附近多是工廠及學校，台電也立即派員前往搶修。

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台南仁德成功里路樹傾倒。（鄭晴而提供）

台南仁德文華路2段一度停電，台電人員搶修中。（鄭晴而提供）

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