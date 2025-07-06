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    台南新光三越專櫃女店長侵吞2325雙鞋 自肥逾732萬 判1年半

    台南新光三越中山店一家鞋專櫃陳姓女店長涉侵吞2300多雙鞋、自肥732萬多元，台南地院依業務侵占罪判她1年6月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南新光三越中山店一家鞋專櫃陳姓女店長涉侵吞2300多雙鞋、自肥732萬多元，台南地院依業務侵占罪判她1年6月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    2025/07/06 18:58

    〔記者王俊忠／台南報導〕1名在台南市中西區新光三越中山店NIKE運動鞋專櫃擔任店長的陳姓女子，利用職務機會，1年多來在公司進貨系統舞弊高達150次，最高曾進貨130雙鞋子、也有1次進數十雙，卻在系統登記為零或明顯短少，前後共侵吞2325雙鞋子，用8折價賣出，侵占732萬多元。由於她未賠償與公司和解，台南地院依業務侵占罪判她1年6月徒刑。

    判決指出，陳女從2012年起在台北市一家進口NIKE運動鞋的公司擔任員工，2019年10月間被調派到南市新光三越中山店擔任專櫃店長，負責銷售鞋子，卻藉機多次在電腦進貨系統動手腳。

    檢方查出，陳女從2019年11月初起至2021年3月中旬止，在公司進貨系統紀錄動手腳，其手法為實際進貨1雙鞋子，在進貨系統改成進貨0雙；之後食髓知味、變本加厲，更有進貨130雙、改登記0雙，或短少的數量，共侵吞公司2325雙鞋，以定價的8折私下賣給客戶，前後獲利達732萬7192元。

    陳女在檢警偵辦此案前，主動向台南地檢署檢察官自首供出上述犯行，經公司盤點庫存數量、確認有大量商品短少損失，檢方依業務侵占罪嫌起訴。

    台南地院審理，陳女坦承犯行，法官認定其犯行應從業務侵占重罪處斷，考量其正值青壯，竟不思正當方式賺取所需，侵占公司款項達732萬多元，法治觀念淡薄，但她事後主動自首、有悔悟之心；不過未能對賠償金額與公司達成共識及和解，判她1年6月徒刑，還可上訴。

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