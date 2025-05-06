台南市文化局長黃雅玲、新營區長陳宏田宣誓就職

台南市文化局長黃雅玲（圖右）今於市政會議宣誓就職，由台南市長黃偉哲監誓。（台南市政府提供）

2025/05/06 16:18

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市文化局新任局長黃雅玲，以及新營區長陳宏田今日於市政會議宣誓就職，由台南市長黃偉哲監誓。

黃偉哲指出，黃雅玲自2015年起即參與台南市多項文化與展演策劃專案，相信在她的領導下，文化局會持續強化各項文化工作。他也特別提及，台南市是因擁有悠久歷史文化而被選定為直轄市，因此台南以文化立市，可說是當之無愧，期盼在市府團隊通力合作之下，讓文化能真正走進每位市民的生活、讓文化深植在城市各角落。

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黃雅玲女士畢業於美國 Lindenwood University藝術碩士，長期參與文化、藝術、設計及文化資產相關專案，擅長跨領域整合與政策推動，她的到任，將為台南文化注入新的專業能量，引領台南在保留傳統的同時，也走出創新道路。

此外，新營區長一職由民政局科長陳宏田調升接任。黃偉哲表示，陳宏田區長過去對區政業務即相當熟稔，也曾長期在觀光旅遊局服務，嫻熟觀光發展工作，對於如何推動地方建設或地方創生，憑藉其過去累積的經驗，相信之後能夠有所表現。

台南市新營區長由原民政局科長陳宏田（圖）調升接任。（台南市政府提供）

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