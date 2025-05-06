為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    被上司釘「壓轎金」助解 台南神佛壇罕見練新兵全年免費結緣

    神轎停駕時會在板凳與神轎間置放金紙，以示尊敬，這些被神轎壓過的金紙就稱做壓轎金。（記者王姝琇攝）

    神轎停駕時會在板凳與神轎間置放金紙，以示尊敬，這些被神轎壓過的金紙就稱做壓轎金。（記者王姝琇攝）

    2025/05/06 16:04

    〔記者王姝琇／台南報導〕睽違5年，台南市盤古藥皇廟神佛壇大駕近期復出，馬上有信眾表明「被上司釘得滿頭包」特地來求大駕「壓轎金」，廟方擲杯獲允一整年壓轎金供民眾免費結緣。

    神轎不能落地，停駕時會在板凳與神轎間置放金紙，以示尊敬，這些被神轎壓過的金紙就稱做壓轎金，相傳其有祈福、避凶等多功能，是相當實用的「神物」，因數量不多時常造成信徒瘋搶。

    神佛壇成員龔思瑞指出，日前大駕復出就有信眾特地來求「壓轎金」，大概就是工作被上司釘，求回壓轎金後有明顯改善；加上神佛壇大駕招募新血，訓練期長達1年，每週都會更換約120張的壓轎金，索性決定擲杯請示神明，最後獲允杯指示將這些「壓轎金」全數釋出，開放自由索取。

    龔思瑞說，壓轎金可安神、保平安、驅邪避凶，此次釋出的壓轎金都是大駕壓7天後才取起，有加持功效，每張都蓋有神佛壇大印，建議放在枕頭下安神，也可以祈求業績、貴人等；如果有其他不同的需求，則可以燒香向神明稟報緣由，有效期間約1個月，爾後可在家或送回連同壽金燒化。

    台南神佛壇向神明請示獲允即日起釋出一整年「壓轎金」供民眾免費結緣。 （記者王姝琇攝）

    台南神佛壇向神明請示獲允即日起釋出一整年「壓轎金」供民眾免費結緣。 （記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播