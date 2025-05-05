為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南警車趕赴辦案現場猛撞計程車 3男警、3乘客受傷送醫

    南市四分局警用巡邏車猛撞多元計程車，連計程車右後車輪都被撞的移位，造成3名男警與計程車駕駛、2名乘客都受傷送醫。（記者王俊忠攝）

    南市四分局警用巡邏車猛撞多元計程車，連計程車右後車輪都被撞的移位，造成3名男警與計程車駕駛、2名乘客都受傷送醫。（記者王俊忠攝）

    2025/05/05 21:27

    〔記者王俊忠／台南報導〕5日晚間近8點許，台南市安平區永華路與育平路口驚傳1輛警用巡邏車與1輛多元計程車（UBER）的撞擊車禍，警車車頭與計程車後方都撞的嚴重凹損，警車上3名員警與計程車駕駛、兩名乘客都有肢體受傷，分別被消防局救護車送醫治療，6名傷者意識皆清醒。轄區市警四分局初步調查說，警車應是為了緊急趕赴有人持刀的現場，在這路口發生車禍意外。

    聽到迸的一聲巨響！住在安平永華路與育平路口附近的許多民眾，都跑出來查看究竟。1輛白色多元計程車與1輛警車停在此路口靠近永華路往東方向的車道，警車車頭與計程車後方都嚴重凹損，計程車右後方的輪胎被撞的脫離輪弧，足見撞擊力量之強大。

    市警四分局表示，當時，四分局育平派出所顏副所長與林姓、孫姓兩名男警接獲某住宅大樓有人持刀案況，連忙駕駛警車趕赴現場，警車是從育平路往南方向急駛，在永華路口撞上沿永華路往西方向行駛的1輛多元計程車，計程車上1名男駕駛與1男1女乘客都有肢體擦傷；警車上3名員警也都有肢體傷勢，幸6人意識皆清醒、先後被救護車送醫院治療。

    市警四分局長曹儒林隨即趕赴現場了解案況、並向市警局長林國清回報、關心同仁傷勢。至於肇責部分，警方表示，會調閱此路口相關監視器影像，以釐清肇事責任。

    南市四分局警用巡邏車猛撞多元計程車，連計程車右後車輪都被撞的移位，造成3名男警與計程車駕駛、2名乘客都受傷送醫。（記者王俊忠攝）

    南市四分局警用巡邏車猛撞多元計程車，連計程車右後車輪都被撞的移位，造成3名男警與計程車駕駛、2名乘客都受傷送醫。（記者王俊忠攝）

    救護車將受傷男警送醫治療。（記者王俊忠攝）

    救護車將受傷男警送醫治療。（記者王俊忠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播