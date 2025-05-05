對話曝光！女網聊忍近1年才借錢 純情男差點上當

女網友慧慧在line對黃姓男子說，一年來沒跟他提過什麼，真的遇到困難才跟他講錢的事。（圖：警方提供）

2025/05/05 19:55

〔記者王俊忠／台南報導〕1名30多歲的黃姓男子經由臉書、於近1年前認識1名自稱「慧慧」的女子，雙方以「交往結婚為前提」在網路建立感情。黃男與慧慧網交將近1年，最近慧慧以公司資金周轉困難為由要向黃借款24萬元並匯款，5日下午，黃男到銀行想匯款幫女網友。行員察覺有異、通報警方到場識破不合理情節，勸阻黃男勿匯款，避免被騙！

慧慧用line對黃男說「人家詐騙總是要有東西推銷吧，我這1年來和你提過什麼喔，我是真的有遇到困難，才和你講錢的事情，不然你以為我會想你借？」，黃男回說「我真的希望在交往期間盡量不要談到錢的事情，等到有結果了，我的人、我的一切都可以奉獻出來給妳處理」。

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慧慧還傳送兩個帳號給黃男、請他幫忙各匯款15萬元與9萬元；女方還對黃男教說，如銀行櫃檯問，你就直接講朋友借錢就好了！

5日下午，黃男到國泰世華銀行想匯款，但行員察覺有異、機警通報警方前往查處。南市警五分局立人派出所警員黃鼎鈞、潘延勇獲報後很快到場，對於黃男與女方是聊了近1年、但不曾見過面的純網友、女方又提供兩個不同身分的個人帳號、還會教黃男怎麼回覆銀行櫃檯人員的詢問，這些疑點都是類似詐騙案例與常見手法。

儘管黃男心中仍起疑、抱著「對方慧慧可能是真有其人」的希望，經警方與行員細心引導與勸說，讓黃男最終打消匯款念頭，保住辛苦積蓄，避免落入詐騙陷阱。

南市警五分局長洪宏榮提醒民眾，網路交友雖便利，但虛擬世界充滿不確定性與風險。若對方在短時間內即談及愛情或金錢，甚至以緊急狀況為由要求匯款，務必提高警覺，並可隨時撥打165反詐騙專線或向鄰近警局派出所諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

女網友慧慧在line對黃姓男子說提供兩個帳號供匯款、還教黃男可對銀行櫃檯說是朋友借錢。（圖：警方提供）

員警趕到銀行勸阻黃姓男子（中右者）勿匯款，以免上當錢被騙走。（圖：警方提供）

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