日本那珂市締盟1週年再訪 黃偉哲宣布台南「那珂街」紀念友誼

日本茨城縣那珂市長先﨑光（圖左）今日蒞南市府拜會，台南市與那珂市締盟將滿1週年，台南市長黃偉哲宣布台南已規劃將一新設道路命名為「那珂街」。 （台南市政府提供）

2025/05/05 17:00

〔記者王姝琇／台南報導〕日本茨城縣那珂市長先﨑光一行3人今日蒞府拜會台南市長黃偉哲，台南市與那珂市於去年5月6日結為友誼市，雙方締盟將滿1週年，黃偉哲熱情迎接，並宣布台南已規劃將一新設道路命名為「那珂街」，以紀念兩市友誼的好消息。

黃偉哲表示，那珂市與台南市因飛虎將軍廟結緣，進而促成兩市結為友誼市，希望透過雙方教育、文化、物產等交流，將台日情誼傳承到下一代，並進一步說明，台南市擁有豐富的歷史文化，非常適合日本學生來教育旅行，了解台日之間的歷史及情誼，包括飛虎將軍廟、台南知事官邸等，都與日本淵源深厚。

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黃偉哲也說明，台南配合農業部對日本茨城縣的交流，提供鳳梨等水果，作為學童營養午餐，期待那珂市的學童也可以吃到來自台南的鳳梨等農特產品。今天也致贈六甲區出產的八田米禮盒給先﨑光市長品嚐。

先﨑光表示，很高興在締盟1週年前夕再訪台南，他昨天二度參加台江水日的單車活動，並已與同樣參與活動的海佃國小等學校約定明年再來參加。除了自行車交流外，那珂市學童很喜歡球類運動，希望未來也能推動雙方體育交流。

那珂市為安南區飛虎將軍廟主祀神祇杉浦茂峰之母的出生地，雙方民間交流多年，此次先﨑光市長除再度至飛虎將軍廟交流，並全程參加第19屆台江水日《愛鄉護水》嘉南大圳單車溯源之旅，從山海圳國家綠道珍古德涼亭騎單車前往烏山頭水庫向水利先賢獻花致敬，完成全程70公里。

日本那珂市長先崎光二度參與台江水日，從山海圳國家綠道珍古德涼亭騎單車前往烏山頭水庫向水利先賢獻花致敬，完成全程70公里。（台南市政府提供）

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