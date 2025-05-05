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    南化野溪護岸去年凱米颱風災損 今年汛期前復建完工

    南化台3線與南176區道交會的野溪護岸，已完成修復。（南市水利局提供）

    南化台3線與南176區道交會的野溪護岸，已完成修復。（南市水利局提供）

    2025/05/05 09:40

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南南化區台3線與南176區道交會旁的野溪護岸，去年凱米颱風來襲時，因豪雨而劇烈沖刷，導致嚴重毀損，危及附近居民與農田的安全，市府水利局展開復建，經費到位後立即施工，已趕在汛期前完成。

    毀損的野溪護岸位於南化里金馬高幹16旁，當時因連日降雨，導致猛烈沖刷，基礎遭掏空而斷裂破壞，威脅鄰近農地，以居民生命財產安全。

    水利局現場勘查，護岸受損長度約112公尺，由於無立即危險性，提報災後復建計畫，並獲行政院公共工程委員會核定補助570萬元辦理，今年汛期前完成。

    水利局提到，去年7月24至26日的凱米颱風強勢來襲，為南化區帶來豐沛雨量，累計達到1340.5毫米的等級，造成多處野溪護岸設施受損，市長黃偉哲非常重視，指示展開盤點，並積極爭取中央經費補助，確保民眾生命財產安全。

    水利局表示，凱米颱風對南市山區野溪護岸造成嚴重損害，共計提報水土保持工程類災後復建工程24件，並於去年12月獲行政院公共工程委員會核定補助總經費約9550萬元，目前各項工程均已陸續發包及施工中。

    黃偉哲說，面對天然災害對民眾所造成的損害，市府團隊必須展現效率與同理心，協助受災戶在最短時間內恢復正常生活。

    南化台3線與南176區道交會的野溪護岸，因凱米颱風造成毀損。（南市水利局提供）

    南化台3線與南176區道交會的野溪護岸，因凱米颱風造成毀損。（南市水利局提供）

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