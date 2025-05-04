手牽手FUN輕鬆慶祝母親節 北台南家扶親子健走

提前慶祝母親節，親子歡樂同遊，北台南家扶中心今在官田烏山頭水庫風景區舉辦親子健走活動。（家扶提供）

2025/05/04 17:58

〔記者楊金城／台南報導〕提前慶祝母親節，親子歡樂同遊，北台南家扶中心今天（4日）在官田烏山頭水庫風景區舉辦親子健走活動，有110戶受助家庭的350名親子手牽手參加，當中也有許多來自121地震的家庭，藉此散心紓解壓力。

健走活動並安排繪本導讀、DIY手作、兒保宣導、防災小學堂及親子精油按摩等闖關，也有烤肉聯誼，親子歡樂。

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現場邀請官田消防分隊前來進行安全宣導，指導家庭在地震發生時遵循地震保命三步驟：趴下、掩護、穩住，以及防災及避難包的準備，提升家庭災難發生的應變能力。

寄養家庭也參加活動，家扶社工在服務過程發現親子關係的緊張與溝通互動技巧的障礙，影響家庭關係的發展，透過活動設計安排親子精油紓壓按摩、繪本DIY手作等媒介，增進親子情感的交流。

北台南家扶中心主任李桂平帶領親子健走、參加活動，感謝各方捐助舉辦經費，使活動辦理更加順利，讓這群弱勢家庭獲得更多鼓舞的力量且面對災害如何因應的技巧，不再擔心受怕。

防災小學堂提升家扶家庭應變觀念。（北台南家扶提供）

家扶親子闖關。（北台南家扶提供）

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