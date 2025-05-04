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    台江水日單車行70公里 日本那珂市長響應騎完全程

    日本那珂市長先崎光（排列第2位）二度參與台江水日，騎單車前往烏山頭水庫向水利先賢獻花致敬，全程70公里。（記者王姝琇攝）

    日本那珂市長先崎光（排列第2位）二度參與台江水日，騎單車前往烏山頭水庫向水利先賢獻花致敬，全程70公里。（記者王姝琇攝）

    2025/05/04 16:20

    〔記者王姝琇／台南報導〕逾百名親師生今天齊聚山海圳國家綠道迎接第19屆台江水日，日本那珂市長先崎光也參與盛會，一同騎單車前往烏山頭水庫向水利先賢獻花致敬，全程70公里。

    今早130名台江親師生齊聚山海圳國家綠道內海之路的珍古德涼亭，由台南市副市長趙卿惠代表授旗，一行人騎單車啟程前往烏山頭水庫，抵達後由南藝大教授曾旭正帶領誦讀愛鄉護水宣言，台南社大台江分校合唱團也在現場演唱《望台江》，呼籲大家共同愛鄉護水，保育水圳文化。

    趙卿惠表示，非常歡迎那珂市長先崎光先生，遠從日本來到台江，參加台江水日愛鄉護水行動，台江之水可說是母親象徵，台江水日倡議愛鄉護水、保護環境，對文化、環境及交通的公共治理，有很大的幫助，小台江及水水長安的親師生們的愛鄉護水行動，令人感動。

    先崎光二度遠從日本來參與台江水日活動，他指出，去年很開心和台南市結為姊妹市，而台江水日愛鄉護水的文化傳承，19年不間斷，令人十分感動，特別是台江水日的單車溯源行動，連繫台日兩地人民，小朋友愛鄉護水的理想，他會全力支持。

    長安國小老師翁育民今天帶著水水長安的孩子參與台江水日，他說，對於即將在6月畢業的學生而言，今天應該是有夠難忘的一趟單車行 ，台江水日正是班上「3野教育」（與野共生、拓展台江視野、培養野孩子）」的總成，就像孩子們說的一樣 ：「我們做了讓世界變好的事情 ！」

    海佃國小校長郭芳朱則指出，每年台江水日到烏山頭祭拜八田與一先生，是海佃國小全體師生的年度大事，今年日本那珂市長二度遠從日本來參與台江水日活動，我們師生感到非常榮幸，希望未來也有機會到日本交流愛鄉護水活動，台日親師生一起守護地球，大家都非常期待。

    逾百名親師生今天齊聚山海圳國家綠道迎接第19屆台江水日，日本那珂市長先崎光（前排左3）參與盛會。（記者王姝琇攝）

    逾百名親師生今天齊聚山海圳國家綠道迎接第19屆台江水日，日本那珂市長先崎光（前排左3）參與盛會。（記者王姝琇攝）

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