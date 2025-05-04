台南新化民宅火警 疑老舊冰箱壓縮機短路起火

台南新化1棟民宅疑老舊冰箱壓縮機短路起火，引發火警，幸無人傷亡。（記者劉婉君翻攝）

2025/05/04 15:43

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新化區民生路1棟民宅傳出火警，疑似因老舊冰箱壓縮機短路起火釀災，幸好屋主及時發現撥打119報案，消防人員趕抵現場迅速撲滅火勢，未造成人員傷亡。

台南市消防局調查發現，該起民宅火警起火點為住宅1樓廚房的冰箱，根據屋主表示，冰箱已有10年以上的歷史。消防局初步研判，疑似因老舊冰箱長期使用，導致內部電線老化，加上未定期檢修，引發火警，還好屋主雖受到驚嚇，但立即切斷電源並通知消防單位到場處理，未釀成更大的災害。

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台南市消防局第4大隊大隊長蔡國保指出，電器老舊及使用不當，為住宅火災主因之一，特別是在臥室、客廳、廚房等長時間使用電器的空間，常因延長線超載、插頭鬆動或長時間未清理灰塵而導致走火。提醒民眾「5不1沒有」：電源插座不用不插、電線不綑綁、用電不超過負載、電器周圍不放置可燃物、插頭不潮溼汙損、不能沒有安全標章。

消防局長李明峯也呼籲民眾，定期檢查維護居家插座插頭及電氣設備使用狀況，以降低電氣短路及火災風險，並鼓勵安裝住警器，以及早警示火災發生，爭取更多時間採取初期滅火行動及避難逃生。

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