3首長母親、姊姊獲南市慈暉媽媽表揚 百歲人瑞吳王連照最年長

來自安南區的百歲人瑞吳王連照獲南市「慈暉媽媽」表揚，家族以辦喜事的心情，共有30名成員出席，聲勢浩大。 （記者蔡文居攝）

2025/05/04 15:59

〔記者蔡文居／台南報導〕母親節即將到來，為感謝所有為家庭、社會付出心力的母親，台南市政府今天舉辦「母愛光輝．馨光閃閃」母親節感恩表揚活動，由台南市長黃偉哲表揚57位母親代表，其中，前台南市副市許育典的母親、社會局副局長葉誌明的母親和民政局長姜淋煌的姊姊也分別獲選為「慈暉媽媽」表揚。

今年100歲的吳王連照是這次南市母親節表揚活動最年長者，市府特別邀請她與市長黃偉哲等人一起為典禮揭開序幕。吳王連照住安南區海尾寮家，育有3子2女，身體仍相當硬朗，自己生活還能自理。她說，平常的養生之道，就是什麼都吃，肉菜都均衡吃，每天維持走路的習慣。

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她的大兒子吳木全說，她母親已經當曾祖母了，第5代預計年底出生，今天除了出國或有要事的成員外，家族這次有30人出席一起慶祝母親節。她母親牙口很好，最喜歡吃甘蔗和花生，儘管已百歲高齡，啃甘蔗、哺土豆仍難不倒她。

這次表揚活動，包括前南市副市許育典的母親廖綿、社會局副局長葉誌明的母親葉許伴、民政局長姜淋煌的姊姊呂姜秋月也分別獲選為「慈暉媽媽」，他們也陪同上台表揚。其中，葉誌明因本身任職的社會局是表揚活動的主辦單位，事前更是低調，保密到家，一直到今天陪同母親上台表揚才曝光，引來現場社會局同仁一陣歡呼祝賀。

黃偉哲表示，透過母親節感恩表揚活動，代表全體市民表達對媽媽的感恩與敬愛的心意，很高興看到許多3代甚至4代的大家庭前來共襄盛舉，祝福台南市的媽媽們母親節快樂，母親節之外也天天都開心。

社會局指出，今年母親節表揚獎項有5大類，獲表揚的57位代表，分別由各區公所、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體選拔推薦。包含替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「慈馨媽媽」2位；照顧家中身心障礙子女不辭辛勞的「慈萱媽媽」10位；秉持原住民族傳統教養子女的「原住民Ina（伊娜/媽媽） 」3位；獨立養育子女，自強不息的「自強媽媽」1位；以及教養子女健全發展，鼓勵子女回饋、貢獻社會的「慈暉媽媽」41位。

今天表揚活動，包括立委陳亭妃、林俊憲、市議員施余興望、穎艾達利、蔡筱薇等多人也出席表達祝福。

前南市副市許育典的母親廖綿獲選南市「慈暉媽媽」表揚。（記者蔡文居攝）

南市社會局副局長葉誌明的母親葉許伴獲南市「慈暉媽媽」表揚。（記者蔡文居攝）

南市民政局長姜淋煌的姐姐呂姜秋月獲南市「慈暉媽媽」表揚。（記者蔡文居攝）

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