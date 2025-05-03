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    府城隍遶境神轎入校園 百年學府台南大學寫宗教文化新頁

    來自全台各地的13頂城隍神轎，在台南大學舞獅隊的引導下進入校園。（台南大學提供）

    來自全台各地的13頂城隍神轎，在台南大學舞獅隊的引導下進入校園。（台南大學提供）

    2025/05/03 23:04

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣府城隍廟今（3）日舉辦「府城隍巡城祭」，特別將位於大南門城附近的國立台南大學納入巡城路線，浩浩蕩蕩遶境神轎隊伍首度進校園，為百年學府寫下宗教文化重要歷史一頁。

    城隍巡城祭活動結合全台11間城隍廟共同參與，組成盛大遶境隊伍，自大東門起駕，依序巡行大南門、大西門、大北門，最終回鑾至台灣府城隍廟，象徵城隍巡視舊府城四門、庇佑地方、護佑黎民。

    遶境隊伍抵達南大校園，校長陳惠萍率領師生迎駕，現場超過100位師生共同參與盛典，展現大學社群對傳統文化的尊重與支持。來自全台各地的13頂城隍神轎，也在南大舞獅隊的引導下浩浩蕩蕩進入校園，吸引眾多師生與市民駐足觀禮，場面壯觀。

    台南大學有「台南學中心」，長年耕耘台南地方文化、歷史與民俗研究，推動「台南學」成為地方知識的重要支柱。這次師生大規模參與遶境盛事，融入社會的具體實踐。尤其南大38位學生組成特色書生隊伍，身穿古風書生服、背負書簍，手持經卷，加入遶境行列中，儒風雅韻與宗教儀典相映成趣，成為整場活動的一大亮點。

    陳惠萍說，這是一場讓學術與信仰相互對話的難得機會。台南大學作為台南最具歷史代表性的學府之一，能夠成為巡城祭儀的重要節點，讓學生不只是從書本中學習台南，也能親身參與、體驗並理解台南城的文化脈絡與信仰價值，是一種跨域學習與文化傳承的具體展現。

    巡城活動對台南大學而言具有文化傳承與教育實踐的多重意義。（台南大學提供）

    巡城活動對台南大學而言具有文化傳承與教育實踐的多重意義。（台南大學提供）

    台南大學學生組成特色書生隊伍，身穿古風書生服加入遶境隊伍。（謝奇峰老師提供）

    台南大學學生組成特色書生隊伍，身穿古風書生服加入遶境隊伍。（謝奇峰老師提供）

    台南大學門口虔備香案，展現對傳統文化的尊重，也象徵學術與信仰的結合。（謝奇峰老師提供）

    台南大學門口虔備香案，展現對傳統文化的尊重，也象徵學術與信仰的結合。（謝奇峰老師提供）

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