亞太棒球村招商委外流標 台南市府調整條件「不排除評估自己經營」

台南亞太成棒主球場有2.5萬席，是全國規模最大的戶外棒球場。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/04 23:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國最大規模的台南亞太棒球訓練中心已啟用，委外招商第1次招標流標，台南市政府研議調整招商條件，不排除評估自己經營方案，而財團想接手經營則是精打細算。

亞太棒球訓練中心共有7座球場，包括成棒主副球場、少棒主副球場、室內外投打練習場，以及2座內野練習場，場館商店街亦屬經營範圍。

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台南市體育局原擬委外年期10年（優先續約10年），土地租金第1階段每年120萬元，第2階段250萬元，權利金採累進費率計算，營收4000萬以下是0權利金，4000萬以上才會收權利金，7000萬元以上才採20％計收。可是第1次招商流標，體育局積極尋找潛在投資者協調，研議調整招商條件，未來公告招標，會不會讓想接手經營的財團趨之若鶩。

市議員李中岑認為，高雄有棒球國訓中心，但是腹地有點小，而台南訓練中心具備成棒、青棒、少棒國內最完整的3級棒球培訓基地，不一定要委外出去，可以爭取成為國訓中心，未來有體育署更多經費進來，與市府共同合作。畢竟場地維護管理成本很大，對於投資者而言亦有盈利考量，若市府要用場地須和營運者協調，可能會產生窘境。台南已花30億元興建中心，不可能再無限燒錢下去，無限退讓，最大效益要回歸選手使用，不能用利益來衡量，如何落實基層訓練與選手培訓才是主要目標。

市議員郭鴻儀說，第1次流標原因之一，成棒主球場尚未完工，世界各國重要體育賽場周邊都有飯店、商場甚至遊樂設施，他建議調整土地使用管制，30公頃的中心周邊基地開放多目標使用，透過運動結合商機才能真正促進經濟效益，也避免沒比賽時成了蚊子館。

市議員蔡麗青認為，如果在公務體系下，比較制式不開放，希望經營招商是活潑多元可以帶動地方運動經濟發展，而且這是國際性棒球場，可透過具經驗的行銷公司做整體招商規劃，變成大型的棒球產業園區，打造安南運動村，也成為台灣重要的觀光景點。

安南區長魏文貴說，希望未來棒球訓練中心營運上路，可以帶動安南區地方發展。

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