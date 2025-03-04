陳亭妃淚訴遭林俊憲前特助恐嚇 郭國文：演過頭玩弄選民

對於陳亭妃指控遭恐嚇一事，郭國文指出，對於表達不支持參選市長的言論提告恐嚇，他個人覺得演過頭了，玩弄選民認知。（資料照）

2025/03/04 18:26

〔記者陳政宇／台北報導〕有意角逐下屆台南市長的民進黨立委陳亭妃，今（4日）淚訴收到威脅簡訊，並表示擔心媽媽；陳辦補充，該人士具有「林俊憲立委前特助」身分，將交由檢調處理。對此，兼任民進黨台南市黨部主委的立委郭國文回應，對於表達不支持參選市長的言論提告恐嚇，他個人覺得演過頭了，玩弄選民認知。

陳亭妃今天一早前往台南市警察局第五分局報案，事後受訪時一度落淚哽咽說，她從政27年第一次收到這種直白、不理性的簡訊，雖然簡訊內沒提到家人，但真的很擔心媽媽、也覺得對不起，目前已全部交給警方處理。

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陳亭妃辦公室則說明，收到恐嚇簡訊後，著手查證對方身分，經由支持者提供相關資訊，發現該人士同時具有「林俊憲立委前特助」的身分，因此一開始不願公開簡訊內容的主要原因，因為不希望引發另一場政治風暴，讓國民黨與民眾黨藉機見縫插針、看笑話。

陳亭妃所收到的三則簡訊內容，分別是「小弟林義文祝妳政治路順利」、「我是一個想法很無聊的人，哈哈米卡想選市長」、「三月天開始戰到妳初選含恨敗北。妳不是曾日優勝組的陳亭妃，而我已成進階版林義文」。

對此，郭國文受訪表示，陳亭妃今天對媒體哭訴被林俊憲的助理恐嚇，結果恐嚇簡訊一秀出，除了祝陳身體健康外，僅是表達不支持她參選市長的意見，並沒有任何恐嚇字眼；老實說，身為公眾人物，幾乎天天都會收到相關訊息，這沒什麼不了，很難理解一個從政27年的人，會如此小題大作。

「我覺得有點演過頭了，變成是玩弄選民認知」，郭國文直言，陳亭妃對媒體流眼淚，說擔心自己媽媽，但重點是，對方根本沒提及陳委員家人，是陳自己提出的；對於不支持自己參選的言論，就用提告恐嚇來面對，這才是借司法之手的另類恐嚇，目的是要讓不同意見的人安靜，且浪費司法資源。

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