改善工程設計圖首曝！台南鄭成功紀念公園 這特色遊具受期待

「鄭成功登陸紀念公園」改善工程，初步規劃配置示意圖。（蔡麗青提供）

2025/03/04 16:54

〔記者王姝琇／台南報導〕中央地方攜手補助近2000萬進行台南市安南區「鄭成功登陸紀念公園」改善工程，力拚今年暑期間完工，最受矚目的是將打造大型帆船特色遊具，呼應鄭成功登陸事蹟。

鄭成功登陸紀念公園位於安南區城西街2段，占地2.3萬餘平方公尺，相傳鄭成功由鹿耳門登陸台灣，為紀念鄭成功事蹟興建此座紀念公園。入口處是氣勢宏偉的紅色牌樓，左側為紀念登陸350年時所種植的「成功林」，公園內設有鄭成功像、紀念碑及涼亭、步道，不過鮮少遊客到訪。

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南市議員蔡麗青指出，繼去年爭取土城聖母廟聖徽公園，打造安南區首座親子共融公園後，再成功爭取近2000萬改造「鄭成功登陸紀念公園」，期待今年暑假期間完工啟用。

蔡麗青說，鄭成功登陸紀念公園近20年未曾整修，每逢大雨便嚴重積水，此次由市府補助1200萬，重新整頓排水、汰換破損地磚，並加入歷史解說廊道、夜間燈光照明，塑造成為文史生態地景公園；國土署補助500萬打造大型帆船特色遊具，另向環保署申請廁所整修經費200餘萬元。

蔡麗青也提及，「鄭成功登陸紀念公園」僅距離鹿耳門聖母廟3分鐘車程，多年來是土城地區居民休閒散步的好去處，但由於設備老舊難吸引外地遊客到訪，盼此次改造工程，不僅為在地小朋友增添一座大型帆船特色遊具，讓更多人認識鄭成功事蹟，更藉由推廣帶動在地觀光經濟發展。

「鄭成功登陸紀念公園」入口，是氣勢宏偉的紅色牌樓。（記者王姝琇攝）

「鄭成功登陸紀念公園」內，設有一座鄭成功登陸紀念碑。（記者王姝琇攝）

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