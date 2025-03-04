超夯！台南虎頭埤露營區 2個月逾800帳

虎頭埤風景區探索露營區內設有攀繩等遊憩設施。（圖由南市觀旅局提供）

2025/03/04 13:52

〔記者王姝琇／台南報導〕近年來露營風氣盛行，台南虎頭埤風景區今年嶄新完成探索露營區，吸引民眾前往體驗，2個月來使用超過800帳，另有雨豆樹廣場、三粒亭廣場、南洋杉廣場等，成為學校及團體遊客預約春遊、辦理活動首選。園區現正推出優惠活動，邀民眾來趟春季輕旅行。

涼爽的春季是適合露營的季節，嶄新的探索露營區備有電源與水源，讓民眾在草地營地感受春季之美，此外，風景區亦提供烤肉食材預訂服務，園區內東岸釣魚區也再度開放，不僅能享受垂釣樂趣，也能踩腳踏船、玩獨木舟；園區內的禮品店匯集多款台南優質特產，能輕鬆採購伴手禮。

請繼續往下閱讀...

白色情人節即將到來，虎頭埤風景區即起推出優惠活動，於3月14日前歡迎情人攜手入園說出情人節密碼「1314」，2人同行1人免費，歡迎自備情鎖至風景區內虎月吊橋結情鎖，或於禮物店購買情鎖3月14日前享88折。凡於3月14日前憑於虎月吊橋結情鎖合影打卡，踩天鵝船享6折優惠。

市長黃偉哲表示，虎頭埤是富有歷史韻味與生態豐富的水庫風景區，近年舉辦賞花健行、釣魚比賽、中秋烤肉、寵物健行、泳渡虎頭埤、情人節密碼等活動，積極優化硬體設施，逐步完工的全齡式地景遊憩場、新化神社遺構修復、環湖木棧道整修工程等遊憩設施，讓老景區充滿新活力。

觀旅局長林國華表示，虎頭埤風景區東岸經過近一年的硬體優化工程，完成虎埤泛月環景生態遊憩設施，東岸車道開放通行，提升無障礙設施、人車分隔及優化行車路徑，設計圍繞園區既有大樹，修剪樹勢，保留全數喬木，並利用虎頭埤南岸半島地形，創造山、林、水岸結合的地景，營造水域空間與微棲地，讓民眾可以近距離觀察虎頭埤生態多樣性，同時在林間與埤塘岸際優遊。

虎頭埤風景區近來新完工的三粒亭廣場。（圖由南市觀旅局提供）

虎頭埤風景區虎埤泛月黃昏水岸之美。（圖由南市觀旅局提供）

虎頭埤風景區再度開放釣魚區，民眾可享受輕鬆垂釣的樂趣。（圖由南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法