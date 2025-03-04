有關台南市長選戰？陳亭妃報案 憂心恐嚇簡訊威脅

立委陳亭妃今日清晨報案，指稱收到恐嚇簡訊，內容涉及其母親安全。警方已鎖定相關門號，報請台南地檢署偵辦，並強調依法處理，將加強巡邏以確保陳委員及家人安全。（翻攝陳亭妃臉書）

2025/03/04 13:07

〔記者王捷／台南報導〕立法委員陳亭妃今日清晨6時前往台南市警五分局報案，指稱收到恐嚇簡訊，內容涉及對其母親的人身安全威脅，希望警方能保護母親安全。警方目前已經掌握相關對象，並報請台南地檢署偵辦。

台南市長選舉連黨內初選階段都還未進入，地方上已出現政治攻擊，陳亭妃今天清晨就到台南市警五分局報案，稱收到恐嚇簡訊，威脅她與母親人身安全；事後她在臉書上寫到，從政27年來，歷經議場上的衝突與攻擊，從未感到畏懼，但看到這封威脅簡訊後，內心仍為家人感到擔憂。

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由於恐嚇內容是以簡訊傳送，因此警方已經鎖定該門號，目前正在釐清是門號持有者涉嫌恐嚇，或是門號有被盜用的情況，釐清後將通知涉案者說明，同時警方強調行政中立，且會依法偵辦。

台南市警五分局指出，目前警方已完成陳亭妃的筆錄，並將全案函送台南地檢署並報請檢察官指揮，內容由於涉及偵查不公開規定無法透露。另外，由於陳亭妃住家在轄內，因此會加強巡邏，以確保住家及人身安全。

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