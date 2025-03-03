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    台南多處機車換電站形同虛設 設置2年未啟用台電說原由

    里長反映南區大林路111巷停車場換電站已設置1年仍未啟用。（圖由南市議員林美燕提供）

    里長反映南區大林路111巷停車場換電站已設置1年仍未啟用。（圖由南市議員林美燕提供）

    2025/03/03 21:54

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市民騎乘電動機車已逐漸蔚為風氣，隨著即時充電的需求日益迫切，台南市區許多公有機車停車場都貼心闢設專屬區域，提供換電站的設施，但民眾卻發現多處公有收費停車場雖設置換電站卻從未啟用過，甚至有的已設置1、2年仍未啟用，形同虛設。

    南市議員林美燕近日接獲南區明德里長陳瑞華、大林里長劉相明及東區民眾抱怨，反映有3處換電站尚未啟用。她今天邀集相關單位當面溝通後，其中，南區明德里、大林里的2處換電站因施工管路耽擱所致，台電解釋延遲原因並提出改善方案，已排定最快本月底起即可先讓這2處換電站管線完成施工及通電。

    明德里長陳瑞華表示，該里的大成路一段停車場換電站已設置2年卻仍未啟用；大林里劉相明則說，該里大林路111巷停車場換電站已設置1年仍未啟用。

    南市交通局表示，全市設置電動機車換電站的公有停車場有50處，作業流程先有電動機車業者向該局租用土地，簽訂契約，設置獨立電錶後，轉交台電公司接電，目前這3處都完成租用。

    台電台南區處說明，大成路一段停車場因基礎台及5英吋管至手孔須埋設，將儘速申挖路證，預計4月19日前完成管路及外線施工，預計4月19日可送電。大林111巷停車場因用戶自備管未埋，外線銜接必須切割，廠商施作困難，目前已與水電承裝業聯繫，將配合管路埋設，並於3月底前完成外線。立德停車場因尚未取得完整資料，尚待釐清處理。同時也將持續密切追蹤並加速電池交換站供電，以維民眾使用電池交換的權益。

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