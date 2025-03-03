安平港濱歷史公園魚屍發臭 南市工務局：已清理1星期

安平港濱歷史公園魚兒死亡發臭，南市工務局已清理1週，將持續清理。（圖由南市議員李啟維提供）

2025/03/03 17:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員李啟維今天指出，前陣子寒流下雨，造成運河裡面耐污染的吳郭魚死掉，雖然經過反映有清理，但還是有一些漁屍陸續浮出水面，漂到安平港濱歷史公園岸邊紅樹林裡面，建議市府應把剩餘魚屍和紅樹林裡面垃圾一併處理乾淨。

南市工務局表示，該局派員清理安平港濱歷史公園的魚屍，迄今已清理1星期，無奈漁港所纜繩有損壞，造成魚屍流到公園內，將持續派員清理。

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李啟維表示，去年運河也發生一次吳郭魚大量死亡現象，根據他的了解，可能因為健康路截流站污水箱涵下陷阻斷排水，修復改善閘門必須打開，造成運河裡面的水受到污染，一些需溶氧量高的魚早已逃之夭夭，剩下溶氧量低的吳郭魚。前陣子下了一陣冬雨，其它截流站閘門需打開，使運河污染雪上加霜，這也是為何只有吳郭魚大量死亡的原因。

李啟維說，前往運動的市民向他反映，安平港濱歷史公園很多吳郭魚屍體漂到紅樹林殘留裡面，造成惡臭影響市民休閒運動也影響觀瞻，經過反映之後雖有處理，但還有少許吳郭魚屍體，可能比較慢浮出水面殘留岸邊，應該盡速清理，連帶紅樹林裡面的垃圾也應一起清理改善。

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