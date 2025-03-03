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    德州撲克賭場掛羊頭賣狗肉 台南警逮場方、賭客32人送辦

    台南市一分局警方在東區崇學路破獲德州撲克職業賭場，查獲場方與賭客共32人移送法辦。（警方提供）

    台南市一分局警方在東區崇學路破獲德州撲克職業賭場，查獲場方與賭客共32人移送法辦。（警方提供）

    2025/03/03 09:17

    〔記者王俊忠／台南報導〕又見掛羊頭賣狗肉的德州撲克牌職業賭場！台南市警一分局接獲線報指東區崇學路一家德州撲克競技館以表面合法切磋競技為由，使用網路社群拉客，實際從事非法賭博。警方近日完成蒐證、前往查獲負責人及工作人員共12人、20名賭客及賭資、賭具1批，訊後依賭博罪嫌將32名嫌犯送辦。

    南市警一分局專案小組經過多日探訪、蒐集賭博事證齊全，於1日晚間10點許持台南地檢署及法院核發的搜索票前往查緝，當場查獲現場葉姓負責人、荷官與工作人員共11名嫌犯、賭客20人，同時通知實際林姓負責人到案說明，共計查獲32嫌涉案。

    警方並在現場查扣賭資5萬8200元台幣、賭具、籌碼1大批、記帳電腦主機2台、監視器1組、員工資料等證物，全案訊後依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

    南市警一分局表示，對於轄內相關電玩遊戲及牌藝競技館，如涉及賭博不法情事，會持續強力掃蕩，並運用「第三方警政」機制，主動聯繫市府經發局、聯合稽查小組，加強聯合稽查力度，以杜絕賭博非法行為，維護社會治安。

    台南市一分局警方在東區崇學路破獲德州撲克職業賭場，查獲場方與賭客共32人移送法辦。（警方提供）

    台南市一分局警方在東區崇學路破獲德州撲克職業賭場，查獲場方與賭客共32人移送法辦。（警方提供）

    台南市一分局警方在東區崇學路破獲德州撲克職業賭場，查扣賭具物證。（警方提供）

    台南市一分局警方在東區崇學路破獲德州撲克職業賭場，查扣賭具物證。（警方提供）

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