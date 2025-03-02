2025台南車展逾6萬人次觀展創新高 潛在商機上看億元

2025台南車展落幕，4天吸引逾6萬人次觀展，創歷屆新高，估計潛在商機上看億元。（市府提供）（記者劉婉君攝）

2025/03/02 19:40

〔記者劉婉君／台南報導〕為期4天的「2025台南車展」今（2）日落幕，共計吸引逾6萬人次進場觀展，人數創新高，估計潛在商機上看億元。

台南車展今年邁入第3屆，共有550個攤位，為歷屆之最，自2月27日在大台南會展中心開展後，吸引許多民眾參觀，在228連假期間人潮更是絡繹不絕。今天展期最後一天，除了舞台區有熱舞表演，還有抽獎活動壓軸登場，抽出價值3萬5000元的全車鍍膜、可愛馬微型電動二輪車、鍛造輪框及捷絲旅虎山館住宿券等多項萬元好禮，現場氣氛相當熱鬧。

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市長黃偉哲表示，市府近年來持續結合民間資源，促成台南為各類型商務與會展活動的核心據點，今年台南車展觀展人數與銷售營業額更突破往年，也帶動周邊相關產業發展。

經濟發展局代理局長蕭富仁指出，大台南會展中心作為城市櫥窗，更是良好的產業互動平台，今年還將有Mushroom Festival 3rd、台南國際禮尚美食節、台南萌寵物用品展、亞馬遜展售會、2025台南自動化機械暨智慧製造展等，讓台南藉由國際展會及各種交流活動，帶動經濟發展。

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