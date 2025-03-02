228連假首2日 逾70萬人到訪台南

國華街小吃店人潮絡繹不絕。（圖由南市觀旅局提供）

2025/03/02 16:33

〔記者王姝琇／台南報導〕228連假南台灣迎來春暖好天氣，台南市也湧進大批觀光人潮，首2日累積超過70萬人次，尤其市區各大商圈、老街市集更是擠得水洩不通，而且人數1天比1天多！

南市觀旅局統計，228連假首日上午台南市湧進超過10萬觀光人次，次日上午人潮不減反增達約18萬人次，2天累計台南市總共迎接超過70萬人次遊客造訪台南，人數最多仍是市區商圈市集。

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市長黃偉哲表示，日前《遠見》和全國最大旅遊規劃App「去趣」合作，透過大數據彙整盤點2025春節期間與2024全年的前10大熱門景點，台南榮登2024觀光城市霸主，神農街、安平老街、花園夜市榜上有名；不僅市區景點深受歡迎，戶外景點、各大風景區及博物館也不容錯過。

南市觀旅局長林國華指出，連假第2天一早人潮較前一天上午增加超過1成，累計約18萬人次；市區知名國華海安河樂商圈、小西門商圈、南紡商圈、赤崁園區及孔廟文化園區等吸引逾8萬人次漫步享受美食。安平老街、鹽水老街、新化老街及菁寮老街等市集，一早就有逾4萬人次到訪。戶外景點也有逾4萬人次；奇美博物館、山上花園水道博物館等知名博物館景點逾6千人次入園。

據統計，228連假首2日台南市累積超過70萬人次造訪。林國華推薦，到山區健行、露營後泡湯賞花並享用當地美食，都是遠離塵囂的好選擇；其中梅嶺露營區爆滿，龜丹溫泉更讓許多遊客一試成主顧，園內花旗木也將在3、4月間綻放。山上花園水道博物館逾500株櫻花連假也迎來滿開。

連假過後，2025台灣國際蘭展即將於3月8至23日在台灣蘭花生物科技園區登場，另延伸結合雅聞湖濱療癒森林，由花藝老師精心佈置，讓遊客於玫瑰園中也能看見蘭花的身影；百年歷史的義昌碾米廠，透過蘭花的點綴，讓充滿濃烈懷舊人文氣息的菁寮老街，添加幾分典雅的氣息，讓民眾來台南感受到蘭花融入在不同環境裡的和諧感，體會後壁區「蘭花、米香、花海」的多元魅力。

海安路舉辦市集活動，夜間表演吸引滿滿人潮。（圖由南市觀旅局提供）

228連假期間，台南安平老街湧進大批觀光人潮。（圖由南市觀旅局提供）

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