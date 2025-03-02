台南13歲國中男生猝死疑遭霸凌餵毒？ 南檢明解剖加快檢驗

台南市府副市長葉澤山（右二）偕教育局長、警分局長與國中校長於28日開記者會說明對猝死國中男學生的輔導處遇作為。（資料照，台南市府提供）

2025/03/02 16:03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名13歲國中男學生於今年2月24日突然痙攣猝死，死者母親在臉書po文指醫師抽血檢查時，發現兒子體內有毒藥物中毒反應，死因不明，並懷疑兒子在校遭同學霸凌餵毒，引發社會譁然。台南地檢署為查明該國中生確切死因，將於明（3）日進行相驗解剖，由法醫師做剖驗；檢方表示，會請法醫師加快完成解剖鑑定報告，早日釐清是否生前有遭餵毒的情事。

據了解，這名猝逝的國中男生，其母親近日在臉書po文控訴2月24日凌晨3點多兒子突然發生痙攣，立刻送到醫院急診，但仍於當天上午8點多宣告不治，死亡原因不明，由司法進行解剖相驗。但醫院醫師為兒子抽血檢驗時，發現兒子體內有毒藥物中毒反應；且有其他學生出面指證，其兒子在學校長期受到同學霸凌，甚至被帶到廁所內強迫餵食毒品咖啡包，死者母親驚呼這個社會太恐怖了，居然兒子還被餵毒。

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事件曝光後震驚國內社會，校方緊急發布幾點聲明、強調該名學生從20日起就請假在家休息，導師於21日還陪學生就診，原訂24日要回診，沒想到24日凌晨，男學生卻因身體不適，送醫後不幸去世，對此深感哀痛，校方已主動完成校安與社政通報，同時依規定受理家長申請疑似霸凌案件並啟動調查。

學校說，會全力配合檢調調查，在尚未釐清真相之前，希望外界不要多予穿鑿附會；也希望司法單位能早日查明釐清案情真相。

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