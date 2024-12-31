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    梅嶺梅花陸續綻放 花季預計至農曆春節

    梅嶺目前已見梅花陸續綻放。（南市觀旅局提供）

    梅嶺目前已見梅花陸續綻放。（南市觀旅局提供）

    2024/12/31 20:04

    〔記者王涵平／台南報導〕梅嶺除了梅峰古道洋紅風鈴木及紫牡丹盛開，目前已見梅花陸續綻放，南市觀光旅遊局表示，梅嶺業者預估梅花將於1月上旬盛開，預計開花至農曆春節，花況千變萬化，民眾可把握機會規劃梅嶺之旅。

    觀旅局指出，持續低溫，梅嶺除了梅花綻放，氣候允許的話，還有機會在半山腰看見雲海，梅嶺風景區主要有伍龍步道、梅龍步道、梅峰古道及觀音步道，4條步道沿途都種有梅樹，另可選擇至觀音寺及梅園餐廳、福來百年老梅園等地區賞梅步道。

    觀旅局表示，梅嶺以在地特色美食聞名，建議梅峰古道賞花後，銜接伍龍步道前往梅嶺品嘗薑黃料理及梅子入菜的好滋味。薑黃雞養身酥脆，梅子雞酸甜可口，其他如山土雞料理、梅子創意料理、溪蝦溪魚、曾文水庫活魚筍殼魚等，深受老饕喜愛，用餐完還可採買脆梅、梅子酒、梅醋等伴手禮。

    此外，從梅嶺風景區出發開車約半小時，即可體驗有美人湯之稱的龜丹溫泉。還可順遊楠西景點如萬佛寺（入園需先預約）、永興吊橋、獲台灣宗教百景全民票選活動人氣景觀第1名的玄空法寺、台灣唯一的聚落型聚落建築群鹿陶洋江家古厝、台灣最大水庫曾文水庫等，更多台南旅遊景點及活動相關資訊，可上台南旅遊網查詢。

    梅嶺目前已見梅花陸續綻放。（南市觀旅局提供）

    梅嶺目前已見梅花陸續綻放。（南市觀旅局提供）

    梅嶺賞梅花之後，可順道至龜丹溫泉泡湯。（南市觀旅局提供）

    梅嶺賞梅花之後，可順道至龜丹溫泉泡湯。（南市觀旅局提供）

    梅嶺梅子雞等山產野菜，相當聞名。（南市觀旅局提供）

    梅嶺梅子雞等山產野菜，相當聞名。（南市觀旅局提供）

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