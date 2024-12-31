台南捷運藍延線環評3場公開會議開跑 民眾關注交通黑暗期因應

台南捷運藍延線環評首場場公開會議在仁德區舉行，民眾關注交通黑暗期因應，後續在歸仁、關廟各有1場。（台南市交通局提供）

2024/12/31 15:43

〔記者劉婉君／台南報導〕台南捷運第一期藍線延伸線環境影響評估作業3場公開會議起跑，首場已於昨（30）日在仁德區舉辦，下個月（2025年1月）6日及8日，在歸仁及關廟區還有各1場，向民眾說明環評內容，並收集民眾意見，將納入環境影響說明書評估研參。

藍延線環評第1場公開會議於仁德區仁義里活動中心舉行，參與民眾關注未來施工期間對交通的衝擊與相關改善措施，以及施工及營運期的噪音振動干擾及處置方式、完工後道路縮減對車流影響程度、高架系統對景觀視覺的衝擊等。

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交通局主任秘書謝惠雄表示，未來工程階段將參考其他各都經驗，採分段施工，以每段一工區為原則，並要求施工單位必須提出嚴謹的交通維持計畫與替代行車動線，務必將對周遭交通影響降至最低，並重新整體檢討完工後的車道布設，維持現有車道數並留設足夠人行道。此外，也會透過量體輕化及綠化設計，優化視覺景觀，與周邊環境結合；噪音振動防制部分，則將設置監測點並滾動式調整減輕相關措施。

謝惠雄說，相關的環境影響說明書主要內容，已於20日刊登於環境部環評開發案論壇，希望透過公開會議，與民眾面對面溝通政策及交換意見，民眾的意見均會納入環境影響說明書內，審慎評估處理。

後續2場公開會議，將分別於1月6日在歸仁區歸仁里活動中心、1月8日在關廟區山西宮會議室舉行，未參加會議的市民也可透過書面，於1月23日前，註明姓名及聯絡地址，傳真或寄送至台南市捷運工程處（傳真：06-2958829，地址：台南市安平區永華路二段6號1樓），或於1月10日前，至環境部環評開發案論壇「C.討論區-目前討論區」回應。

台南捷運藍延線環評首場場公開會議在仁德區舉行，民眾關注交通黑暗期因應，後續在歸仁、關廟各有1場。（台南市交通局提供）

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