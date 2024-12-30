台南外送員「鬼切」釀禍！BMW閃避直撞保修廠前5車

白色BMW汽車為閃避「鬼切」的外送員，失控衝撞對向保修廠前的車輛，波及5車，多輛車車頭毀損，幸無人受傷。（記者劉婉君攝）

2024/12/30 20:50

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區永大路二段昨（29）日發生一起BMW汽車駕駛為閃避「鬼切」的外送員，失控衝撞對向保修廠車輛的事故，波及5車，幸無人受傷。事故影片被目擊民眾上傳網路，引發熱議。

昨天上午10時許，27歲男子駕駛白色BMW由南往北，行經永大路二段時，前方由49歲外送員騎乘的機車，突然從路邊往左橫切而出，疑似欲從中央分隔島缺口左轉到對向，BMW閃避不及，先擦撞中央分隔島，再失控撞到對向汽車百貨經營的保修廠前車輛，不僅BMW底盤及車頭毀損，還波及5輛車的車頭及車尾也因撞擊力凹陷受損。

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店家表示，遭到波及的車輛中，包括顧客及員工的車輛，「幸好當時靠近人行道的櫃台沒有人，否則後果不堪設想。」

警方表示，該起事故幸無人受傷，駕駛人均無酒駕情事。 而針對外送員行駛多車道左轉彎不先駛入內側車道，將依據道路交通管理處罰條例第48條規定，處新台幣600以上、1800元以下罰鍰。

警方同時也提醒民眾，行車變換車道或轉彎時，應多留意周遭車況，避免因一時疏忽釀成意外。

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