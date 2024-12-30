台南永康東橋里年增逾500戶 永康最大里坐二望一

台南永康東橋里人口數達10548人，成為永康區第2大里，里長王怡舜估計，未來3-4年人口將突破2萬大關。（記者劉婉君攝）

2024/12/30 21:18

〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康東橋里近年來人口激增，連鎖便利商店「小7」就有7家。截至11月底，人口數已達1萬548人，成為永康區第2大里。隨著里內新建案陸續交屋、興建，房仲業認為，最慢後年就會成為永康第1大里，東橋里長王怡舜則估計，未來3-4年人口將突破2萬大關。

根據永康戶政事務所人口統計資料，去年12月底，永康區總人口數為9萬1046戶、23萬4953人，最大里為永康里的4519戶、1萬640人，其次為復華里4050戶、1萬592人，第3大為東橋里的4280戶、9985人。今年截至11月底，全區則增至9萬3737戶、23萬5568人，永康里有4636戶、1萬677人，東橋里則為4796戶、1萬548人，以10人的微幅差距，超越復華里的4631戶、1萬538，躍升第2 。

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東橋里的戶數1年來增加超過500戶，里內有台南市立圖書館永康新總館、永康警分局、永康消防分隊等，未來永康砲校遷校後，永康區公所也將遷入。王怡舜說，宜居康橋已是里內第3處動工的社會住宅，加上目前交屋中及興建中的建案，還有6案左右，人口數還會持續增加。

王怡舜說，隨著人口增加，將面臨停車位不足、交通壅塞，以及建案施工期間衍生的衛生和公共安全等議題，也希望相關單位可以多加關注。

信義房屋永康店店長黃彥鈞表示，東橋里是永康的蛋黃區，地理位置靠近台南市區，生活機能相對完善，鄰近有奇美醫院、成大醫院，距離永康交流道、仁德交流道等交通也相當便利，居住人口中有不少南科工程師，人口年齡結構在35至45歲之間的比例高。

黃彥鈞指出，東橋里內的聯上康橋、仁發總圖匯2個建案，都預計在明年交屋，合計約有800多戶，以內政部公布的4月全國每戶平均人口數2.52人計算，預計全部入住後將會再增加超過1千名人口。

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