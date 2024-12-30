南市7億改善58校通學步道 安南國中打造在地特色上學路

南市安南國中通學步道融入「安南 ANNAN」的全新設計元素，打造兼具傳統與現代的形象圍牆。（南市教育局提供）

2024/12/30 16:27

〔記者蔡文居／台南報導〕為提供學生及行人更友善的步行環境，南市府這2年已向中央爭取到5億4490萬元經費，改善41所學校的通學步道，日前再獲補助17校、1億6429萬餘元，總計達7億餘元。相關學校的通學步道近來陸續完工，其中安南國中在設計上特別兼顧人行、自行車及汽機車接送區域分區，並融入安南區本淵寮的文化底蘊，呈現校園與社區共融的特色。

南市府表示，為達成「通學環境安全」目標，市府正加速盤點全市學校周邊道路，並由學校或區公所整合工務、交通、教育等單位協同研議，以串聯專家及設計團隊，針對校園周邊易肇事熱點儘速提出改善計畫，全面提升行人環境安全，守護學童與居民的交通權益。

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教育局長鄭新輝指出，安南區的學校相當積極地申請改善通學環境，繼海佃國中今年完成步道後，安南國中、安慶國小、安順國小也陸續完工。這些成果不僅讓學生上下學更加安心，也大大改善了社區周邊的環境品質，創造更安全、平坦、美觀的步行空間。

安南國中蔡佳宏校長表示，安南國中新的步道在設計上保留金獅陣彩繪牆，融入安南區本淵寮的文化底蘊，強化校園與社區的共融特色，同時融入「安南 ANNAN」的全新設計元素，打造兼具傳統與現代的形象圍牆。學校的出入口與上下學動線也重新做了規劃，將人行、自行車、汽車接送與機車接送區域分區設計，杜絕過去人車混雜的安全隱患。完工後，不僅讓通學更安全，還改善了校園周邊環境的整體品質。

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