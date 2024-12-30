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    台南市元旦路邊停車暫停收費 方便民眾參加活動

    元旦當天台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費1日。（記者蔡文居攝）

    元旦當天台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費1日。（記者蔡文居攝）

    2024/12/30 11:15

    〔記者蔡文居／台南報導〕為方便民眾參加各項新年慶祝活動，2025年1月1日，當天台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費1日。另外，交通局南門路繳費服務處暫停服務1日、安平保管場當日也不開放領車，請洽公民眾注意。

    南市交通局長王銘德表示，依南市公有停車場收費及管理自治條例第6條規定及南市往例，為方便民眾參加各項新年慶祝活動，元旦當日台南市路邊停車格位暫停收費。另因南門路繳費服務處也暫停服務1日，民眾如有停車費繳費需求，可多利用「台南好停APP」線上繳費，加入會員並使用APP線上支付繳納本市路邊停車場停車費享有「每筆折扣2元」優惠，同時APP亦有「即時停車地圖」供民眾查詢路邊剩餘格位，節省尋找停車位的時間。

    除南市路邊停車路段暫停收費外，南市委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等60處，因屬出入口管制的路外停車場，為滿足停車需求，提昇停車週轉率，仍採24小時收費營運。

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