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    台南社區關懷據點長輩難行獲贈交通車 黃偉哲：目標1里1據點

    活動中心在台南東區南聖里內的後甲社區照顧關懷據點，獲贈一輛交通車接送後甲社區長輩到據點活動、上課，促進健康。（台南市東區公所提供）

    活動中心在台南東區南聖里內的後甲社區照顧關懷據點，獲贈一輛交通車接送後甲社區長輩到據點活動、上課，促進健康。（台南市東區公所提供）

    2024/12/29 19:55

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區後甲社區在後甲、南聖社區聯合活動中心設有社區照顧關懷據點，提供社區長輩健康促進課程與活動，因據點位在南聖里，對後甲社區長輩稍微遠些。聖曜課後照顧中心董事長王健源得知長輩有此交通需求，捐款協助後甲社區購置1輛交通車，解決長輩上課交通不便的困擾。

    聖曜課後照顧中心董事長王健源表示，關懷長輩是我們應盡的責任，希望透過這輛交通車的捐贈，能讓社區更多長輩有機會參加學習課程，促進社區的團結與互助。

    台南市長黃偉哲29日感謝王健源善舉並說，台南市目前有649里，在縣市合併升格後全市已有超過400個社區照顧關懷據點，涵蓋率達61％，未來市府與各地方會持續推動1里1據點的目標，讓關懷網絡密布大台南。

    東區區長黃炳元也說，後甲社區發展協會除了在活中心設置關懷據點外；今年度也接受市府教育局委託接辦東區樂齡學習中心，提供55歲以上族群有多元化的學習機會，嘉惠地方長輩們，也鼓勵東區的樂齡族群積極走進社區、參與終身學習，充實生活並保持身心健康，讓長輩們能活出健康老。

    活動中心在台南東區南聖里內的後甲社區照顧關懷據點，獲贈一輛交通車接送後甲社區長輩到據點活動、上課，促進健康。（台南市東區公所提供）

    活動中心在台南東區南聖里內的後甲社區照顧關懷據點，獲贈一輛交通車接送後甲社區長輩到據點活動、上課，促進健康。（台南市東區公所提供）

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