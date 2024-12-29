山上水道博物館「月老香水」、水占卜抽籤 促成2對佳偶報喜

台南山上花園水道博物館內的水占卜抽籤，以及文化局創意商品「月老香水」，常有遊客前往求姻緣，近日有佳偶重遊水道送喜餅，分享喜悅。（台南山上花園水道博物館提供）

2024/12/29 16:40

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館內設有日式風情的水占卜抽籤，以及文化局創意商品「月老香水」，常有尋求「脫單」的民眾前往博取好采頭，館方近日先後接到2對佳偶報喜，分享結婚的喜訊。

曾到水道博物館參與活動展演的卓小姐，近日與男友專程帶著喜餅回到水道博物館，她向館方人員表示，今年初因為希望感情順遂，買了1瓶月老香水，並順道前往園區C館後方的水占卜特區抽籤祈福，後來順利找到如意郎君，下個月就要與男友步入禮堂，因此回到園區，分享喜悅。

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另一名住在台北的陳先生，因曾看到月老香水的相關報導，拜託在水道博物館上班的友人幫忙購買2瓶月老香水，寄到台北，不久後順利交到女朋友，最近並決定將於明年5月登記結婚，婚戒也已買好了。

台南市文化局長謝仕淵表示，不可思議的故事也是一種富有特色人情味的展現，文化局開發系列商品是出自善意與祝福，對故事好結局更是樂觀其成，能夠多次從水道博物館聽到好消息，對開發商品與園區經營來說都是正面力量。

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