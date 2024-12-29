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    台南400宴澎派上菜 4大總舖師共同操刀488桌

    台南400宴澎派上菜，由4大總舖師共同操刀。（記者劉婉君攝）

    台南400宴澎派上菜，由4大總舖師共同操刀。（記者劉婉君攝）

    2024/12/29 13:43

    〔記者劉婉君／台南報導〕2024年倒數，「台南400宴」今（29）日中午在大台南會展中心澎派開桌，總計488桌，由台南4大人氣總鋪師「阿勇師」汪義勇、「施家班」施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席郭育宏聯手上菜，還有荷蘭歌手Martin Hurkens的天籟美聲與台南藝術大學箏樂團演出，讓民眾享受高規格台南辧桌饗宴。

    台南400宴原本預計席開400桌，一開放預購不到4分鐘就被秒殺，台南市政府應民眾要求，再加碼88桌，也不到2秒就被搶購一空，今天熱鬧登場，許多外縣市民眾也來參加，還有不少3代同堂。

    4大總舖師天未亮就到場準備，中午12時準時出菜，共同端出10道佳餚，一樣的菜單，各自展現資深的功力與經驗，包括五福府城耀荷南、粉絲宮煲炒帶子、布袋千貝繡球雞、荷葉米糕網西丸、南式古味紅燒羹、台式極品佛跳牆、溜油龍膽石斑魚、紹興藥膳海大蝦、仙草凍併冰淇淋、金玉滿彩水果塔，讓民眾品嚐道地的台南味的辦桌美食與文化。

    荷蘭歌手Martin Hurkens與台南藝術大學箏樂團，也在席間登台演出，以美聲及美樂陪伴民眾用餐。觀光旅遊局長林國華表示，台南400宴吃的不僅是甘美滋味，及辦桌師傅精湛的廚藝與對飲食的熱情與堅持，更傳遞台南濃厚的厚禮數與人情。

    台南市長黃偉哲表示，台南人懂吃、愛吃，辦桌總舖師更是遠近馳名，這次辦桌活動是台南飲食文化的完美展現，也是台南400城市食力的壓軸活動，因此以高規格來籌辦，也象徵匯聚圓滿，同時迎接嶄新的一年。

    台南400宴澎派上菜，由4大總舖師共同操刀。（記者劉婉君攝）

    台南400宴澎派上菜，由4大總舖師共同操刀。（記者劉婉君攝）

    台南400宴澎派上菜，由4大總舖師共同操刀。（記者劉婉君攝）

    台南400宴澎派上菜，由4大總舖師共同操刀。（記者劉婉君攝）

    台南400宴澎派上菜，由4大總舖師共同操刀。（記者劉婉君攝）

    台南400宴澎派上菜，由4大總舖師共同操刀。（記者劉婉君攝）

    台南400宴在大台南會展中心席開488桌。（記者劉婉君攝）

    台南400宴在大台南會展中心席開488桌。（記者劉婉君攝）

    台南400宴在大台南會展中心席開488桌。（記者劉婉君攝）

    台南400宴在大台南會展中心席開488桌。（記者劉婉君攝）

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