台南市區自助餐店突冒大火 1廚師嗆燒傷送醫

上午9時許，台南市中西區臨安路上一家自助餐店突冒大火濃煙，消防員趕抵灌救。（圖：民眾提供）

2024/12/29 10:33

〔記者王俊忠／台南報導〕今天上午9點許，台南市中西區臨安路1段1家3樓透天式的自助餐店驚傳發生火災，由於冒出熊熊火勢與濃煙，消防局119獲報後先後急派3梯次救災人車前往佈水線灌救，火勢在近9點半就被撲滅，1名男廚師做初期滅火時遭濃煙嗆傷、雙手有一度18％燒灼傷，意識清醒，由救護車送醫治療。

據了解，這家位於南市中西區臨安路上的自助餐店，於上午9點許，店內人員與廚師正在作業，1樓廚房突然冒火，店內人員與廚師發現後企圖做初期滅火，但無法滅掉火勢，員工即打電話向消防局119求援，119值勤員請店內6名員工趕緊疏散、離開火災現場，並派遺轄區與附近分隊救災人車趕往。

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永華分隊等車組率先抵達，見1樓廚房火勢與濃煙瀰漫店內3個樓層，即請求加派到3梯次人車支援，救災人員隨即佈水線進入店內灌救，消防員發現火勢濃煙從1樓排油煙管內一直往上燒到3樓位置，也上到3樓射水灌救，直到近9點半才撲滅火勢，並做排油煙管內的殘火處置。消防員初步檢視疑是1樓廚房內油鍋起火。

由於店內有1名男廚師在第一時間要滅火時，不慎遭濃煙嗆傷與雙手燒傷，消防局救護車協助送醫治療。至於財物損失與起火原因，由消防人員與店家進一步調查。

上午9時許，台南市中西區臨安路上一家自助餐店突冒大火濃煙，消防員趕抵灌救。（圖：民眾提供）

上午9時許，台南市中西區臨安路上一家自助餐店突冒大火濃煙，消防員趕抵灌救。（圖：民眾提供）

上午9時許，台南市中西區臨安路上一家自助餐店突冒大火濃煙，消防員趕抵灌救。（圖：民眾提供）

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