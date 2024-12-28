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    防制山道猴改裝車噪音 白河警環監聯手攔檢122輛

    台南白河區市道175線關子嶺及南寮、市道174線，警方等單位白天、凌晨執行攔檢。（白河分局提供）

    台南白河區市道175線關子嶺及南寮、市道174線，警方等單位白天、凌晨執行攔檢。（白河分局提供）

    2024/12/28 23:06

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市白河警分局為防制改裝噪音車擾寧，昨夜至今天（28日）凌晨、今天上午，在白河區市道175線關子嶺及南寮、市道174線橫路休息站執行2波路檢，共攔查汽機車122輛，山道攔檢很有威力。

    台南市道172、174及175線行經白河關子嶺、東山、六甲、楠西山區，山道彎蜒吸引各地車友前來。白河分局會同交通警察大隊、南市環保局、新營監理站聯合稽查，其中舉發交通違規18件、蒐證改裝或噪音車通報環保局、監理站計召回11輛、環保局當場檢測未經認證的改裝管噪音11輛、監理站發現車輛設備缺漏登記召回檢驗1輛。

    白河警路檢，包括無照駕車、淨牌、車輛改裝、未繫安全帶等違規是取締重點。監理站及環保局指出，新修正「道路交通安全規則」將機車排氣管改裝列入專案定檢，自明年元旦起施行，屆時未使用認證排氣管的車輛經攔查者，會依道路交通管理處罰條例第16條1項1款處新臺幣900至1800元罰款；若噪音值超標，環保局會再依「噪音管制法」裁處1800至3600元罰鍰，並通知限期改善。

    改裝噪音是稽查重點。（白河分局提供）

    改裝噪音是稽查重點。（白河分局提供）

    台南白河區市道175線關子嶺及南寮、市道174線，警方等單位白天、凌晨執行攔檢。（白河分局提供）

    台南白河區市道175線關子嶺及南寮、市道174線，警方等單位白天、凌晨執行攔檢。（白河分局提供）

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