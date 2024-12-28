台南一中學生跟風「支持麥當勞的DAY1」 校方發聲明道歉了

台南一中疑似也有學生跟風在社群平台發照「支持麥當勞的DAY1」。（擷取自網路）

2024/12/28 22:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕麥當勞前主管性侵打工少女，導致當事人輕生引發眾怒。台南一中疑似有學生跟風發照「支持麥當勞的DAY1」，校方今（28）日發聲明公開致歉說，學生不當公開貼文，學校責無旁貸，深表歉意。

台南一中說，未來在教育方面，除了於課程融入性別平等教育，也會加強社會情緒學習的教育，包含社會覺察，讓學生更了解同理與關懷的重要，理解並尊重他人的感受；還有負責任的決定，做決定之前要充分蒐集資訊，理性思考，衡量後果並且要勇於負責。

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台南一中學生會也發表聲明，作為一個尊重多元意見與自由表達的組織，學生會始終支持同學們自由表達觀點。學生會同時強烈譴責學生在未經深思熟慮的情況下，貿然以校名名義發表個人言論，這不僅與校方及全體同學的立場無關，更對學校的形象與聲譽造成不必要的損害。

南一中學生會呼籲同學發表評論或採取行動前，應先了解事情脈絡，並審慎考慮言論可能帶來的後果和影響，也將持續推廣社會正義的理念，提升同學們對公共議題的認識與思辯。

據了解，台北建國高中學生發文「揪團吃麥當勞」，高雄中學、新竹高中陸續有學生仿效，台南一中也有學生跟風，在社群平台Threads發表「支持麥當勞的DAY1」，放著台南一中書包及標記台南一中，引起爭議。

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對於有學生於社群平台的不當貼文，南一中發表聲明道歉。（記者洪瑞琴攝）

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