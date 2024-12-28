熱唱炸裂抗寒！南瀛草地音樂會跨年熱身嗨翻

世界棒球12強冠軍台灣隊教練林岳平（中）上台。（記者楊金城攝）

2024/12/28 22:31

〔記者楊金城／台南報導〕台南好young耶誕跨年活動第二場「南瀛草地音樂會」今晚（28日）在新營南瀛綠都心公園登場，11組歌手接力嗨唱，搖滾天團八三夭壓軸。台南市長黃偉哲也和世界棒球12強冠軍台灣隊教練林岳平上台，還有500架無人機升空演出，天冷也擋不住粉絲的熱情。

南瀛草地音樂會邀請11組歌手接力演出，嗨翻全場，在地新營高中流行舞蹈社暖場表演獲得掌聲，女團「ELL&s」登場開唱，5名女孩現場歌舞炸裂演出，讓人驚豔。

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77Ke柯棨棋演唱〈白貓〉、〈紙和草〉；接著是荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯帶來動人的〈Because We Believe〉、〈You Raise Me Up〉以及中文經典〈月亮代表我的心〉，為晚會增添溫馨與祝福；樂壇新人JUD陳泳希的歌聲讓人為之陶醉。

金曲歌后張秀卿「辣妹駕到」、再唱〈愛你一萬年〉掀活動高潮。音樂創作型男Sam Lin林中宣，能唱能寫，陳忻玥的靈魂嗓音征服粉絲的耳朵，並與李杰明合唱單曲〈I'm alive〉；緊接上場的是最陽光的兩位千禧世代的音樂人王ADEN與PIZZALI，兩人又唱又跳，圈粉無數。

創作男神高爾宣帶來成名代表作〈Without You〉，讓台下如癡如醉。年輕女生帶來海報「我們要當你的乾女兒」，熱情奔放。高爾宣和ADEN合唱讓台下又狂搖手跟唱。

天團八三夭壓軸出現，全場進入超熱血狀態，〈愛了愛了〉，〈我不想改變世界 我只想被世界改變〉，〈致青春〉一連6首現場演唱，全場感受到最震撼的視聽饗宴。

黃偉哲說，台南好young最後一場跨年演唱會31日晚間在永華市政中心西側廣場舉辦，包括韓流巨星李俊昊、金曲最佳重唱組合「動力火車」、嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后孫盛希、歌手婁峻碩、畢書盡等歌手演唱，史上跨年最強。

ADEN（左）與高爾宣（右）合唱。（記者楊金城攝）

天團八三夭壓軸。（記者楊金城攝）

在地新營高中流行舞蹈社暖場表演獲得掌聲。（記者楊金城攝）

500架無人機表演。（記者楊金城攝）

台下年輕女生帶來海報「我們要當你的乾女兒」，熱情奔放。（記者楊金城攝）

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