全國最美山林燈節登場 龍崎空山祭13藝術創作夢幻亮相

全國最美山林燈節「龍崎光節：空山祭」在虎形山公園絢爛開展。（記者吳俊鋒攝）

2024/12/28 19:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南「龍崎光節：空山祭」被網友譽為全國最美山林燈節，今晚絢爛開展，13組結合地景的藝術創作同步啟動，活動首日預估約有3500人參觀，無懼冷氣團來襲。

空山祭由台南市文化局主辦，選在台南人口最少的行政區，展覽融入地方創生概念，透過藝術擾動地方，讓大家深刻感受龍崎的美麗與哀愁，吸引年輕族群返鄉打拚。

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邁入第6屆的龍崎光節以「焰土新生」為策展主題，一樣在虎形山公園舉行，購票進場。文化局結合南關線60店家推出「空山祭新豐串聯集章趣」活動，讓各地遊客參觀龍崎光節之餘，也能以優惠護照暢遊周邊在地景點、祕境，品嘗美食、購買伴手禮。

今年有11組藝術團隊、13件藝術創作，強化數位素材與方法的運用比重，營造出特殊的情境氛圍，讓活動場域更有生命力，尤以《山岳共鳴》最受矚目，作品是國內首次在山林間運用6米高的劇場式紗幕投影技術，融合自然、科技，增強互動性，打造不同於以往的觀展體驗。

透過藝術科技，讓民眾在荒原裡感受復甦的生命律動，作品的場域設計，也融入環境空間，猶如與土地對話，感受山林脈動。

其餘作品還有《惡地繁花》、《光隙銀花》、《覆子菌》、《纖草動》、《荏苒》、《光林》，以及《繪種．光芽》、《浮光．植未》、《光林．光粼》《大地甦醒的瞬間》、《重生－龍之三部曲》，還有《迷幻夜派對》、《惡地狂夜行》等，都很精彩。

今晚開展，文化局長謝仕淵專程見證系列藝術創作正式啟動，他說，在過去的努力下，龍崎光節已被網友譽為全國最美山林燈節，上屆更創造10萬觀光人潮，叫好又賣座，今年的成績可期。

謝仕淵說，這次空山祭延續上屆「龍火燃盡」主題意象，5年循環之後，於喧鬧中重新思考展覽策劃與藝術孕育的方法，攜手在地生命能量，為龍崎再次注入不一樣的感官效果。

《山岳共鳴》作品為國內首次在山林間運用6米高的劇場式紗幕投影技術，融合自然、科技，引人入勝。（記者吳俊鋒攝）

龍崎空山祭藝術創作吸引親子互動、拍照。（記者吳俊鋒攝）

龍崎空山祭展出13組結合地景的藝術創作。（記者吳俊鋒攝）

龍崎空山祭絢爛開展，人潮湧入。（記者吳俊鋒攝）

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