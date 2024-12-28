台南碳佐麻里新興店爆人潮「訂位變候位」 消保官出手了

台南市府消保官會同衛生、經發單位輔導改善。（台南市政府提供）

2024/12/28 16:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南名店碳佐麻里新興店開幕，7、8兩日活動優惠吸引大批人潮，造成民眾「訂位變候位」，無法進場的窘境，另有民眾反映用餐食器衛生及環境等問題。市府法制處消保官輔導業者加強營運管理及食安措施，減少消費爭議，以維護台南「美食之都」的盛名。

據了解，碳佐麻里新興店號稱規模最大的燒肉旗艦店，吸引眾多老饕搶訂位，不過民眾等了好幾個小時仍無法入場，甚至有前1場客人還未進場，就跳號叫下1場訂位的客人，傳出消費者和店員起口角紛爭。

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法制處說，消保官已於13日及26日會同經發局及衛生局到碳佐麻里新興店就消費者反映事項進行輔導及查核，實地了解其訂、候位及備餐出餐等狀況。

據業者說，因為新興店是新店，且無用餐時間限制，於開幕優惠活動期間客人平均用餐時間較長，導致候位的民眾等候時間增長，自12月9日起已有調整候位週期等因應作為，訂位系統亦區分為「預約訂位」及「線上候位」，並加註說明，以減少候位爭議。

至於食品安全及環境衛生部分，經衛生局現場查核符合食品良好衛生規範（GHP），但仍要求業者應注意碗盤等食器的清潔度，於消費者用餐過程加強服務品質。消保官亦請業者檢討相關流程，對因優惠活動可能湧入的大量人潮，即應擬訂配套措施，並加強第一線人員接待禮儀與應變能力，以維繫消費者信心及其多年商譽。

法制處提醒消費者，針對餐飲預約訂位前應先了解預約訂位應遵守的規則，及遲延多久會遭取消等問題。消費者如用餐過程發生問題應即時向業者反映由服務人員處理，以免影響消費權益。

碳佐麻里新興店新開幕傳出訂位服務問題，市府消保官介入輔導了解，並要求改善。（台南市政府提供）

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