大開眼界！神明掛80兩金條出門 人扮童子爺狂撒紀念小物

台北大龍峒保安宮保生大帝二祖力士會的千萬神輿車首入府城，保生大帝更破天荒直接配戴4條共80兩的純金條。（記者王姝琇攝）

2024/12/28 13:44

〔記者王姝琇／台南報導〕台南米街廣安宮睽違72年再辦三朝建醮送天師，總計24頂神轎、上百組陣頭參與，各宮廟使出渾身解數大車拚，有神明掛80兩金條出巡、學童喬裝童子爺公撒紀念小物，下林建安宮、佳里興共慶堂都各聘30餘組陣頭，還有至少10組蜈蚣陣或藝閣在市區行走。

米街廣安宮三朝建醮送天師，上百組陣頭在水萍塭公園周邊集結出發，台北大龍峒保安宮保生大帝二祖力士會的千萬神輿車首入府城，並邀新莊地藏庵文武大眾爺及神將首共赴盛會，保生大帝更破天荒直接配戴4條共80兩的純金條，而非常見的神明金牌，不少信眾讚嘆大開眼界！

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主祀廣澤尊王的開基永華宮則是把30面金牌鎔成1面重達33兩大金牌，設計出蟒龍合併三陽（羊）開泰的大金牌。此外，開基靈祐宮委請南玥佛帽工藝師郭柏川為玄天上帝打造全新金牌，以湖北金殿上左右待立金童玉女、太乙天罡、靈祐宮山川門為背景設計打造而成，並邀新北無形文化資產保存團體 「林口樂林園」參贊，呈現北管技藝特色。

最有趣的是，做為唯一祀奉童子爺公的全台首邑縣城隍廟，睽違50年再請出童子爺公慶贊盛事，2名學童裝扮成童子爺公向信眾撒紀念小物或餅乾、糖果象徵賜福，廟方表示，上回是1974年，剛好相隔50年，再度請出童子爺公遶境，也會沿途發送平安版符祈願所有小孩都能平安健康成長。

遶境隊伍從上午6點啟程，預計隔日凌晨結束，主要路線遶行中西區、南區和北區，廟方申請路權時間自28日上午6點至29日上午6點，長達24小時，警方出動144警力與22義警民防維持秩序，預估當晚8至10點之間於民族路與西門路交界的西門圓環會是聚集高峰；呼籲用路人務必提前改道。

開基永華宮則是把30面金牌鎔成1面重達33兩大金牌。（記者王姝琇攝）

開基靈祐宮委請南玥佛帽工藝師郭柏川為玄天上帝打造全新金牌。（記者王姝琇攝）

全台首邑縣城隍廟睽違50年再請出童子爺公慶贊盛事，2學童裝扮成童子爺公向信眾撒紀念小物象徵賜福。（記者王姝琇攝）

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