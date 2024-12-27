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    藍營稱財劃法修法南市多163億 黃偉哲：看似增加實則減少

    台南市議會國民黨團今天召開記者會力挺財劃法修法。（記者蔡文居攝）

    台南市議會國民黨團今天召開記者會力挺財劃法修法。（記者蔡文居攝）

    2024/12/27 16:13

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天召開記者會力挺財劃法修法，怒斥民進黨刻意抹黑、扭曲，指財劃法修法通過後，台南多了163億，可以長期規劃做建設，這樣不好嗎？市長黃偉哲表示，財劃法應該要修，但要從更公平、合理的方向修法，該修法看似增加，實則減少，讓南北差距更大。

    南市議會國民黨團副書記長盧崑福、市議員許至椿、方一峰等議員召開記者會，指市長黃偉哲沒說的是「修法後，高雄市將增加245億元、台南市增加163億元。」

    盧崑福說，民進黨一直誤導財劃法修正後對台南市不公，但事實是，中央政府統籌分配款從過去佔75%調降到65%，地方縣市增加10%來到35%，這才是中央與地方關係正常化好的開始。

    他說，中央下放3千多億給地方，台南市分163億元，這是最基本的道理，連幼稚園也都知道，看不透嗎？台南市多分163億，對民眾而言就是好的，未來地方的建設計劃就有著落，他當20幾年議員，經常因經費不夠，而建設無法實施，修法通過後，多163億可以長期規劃做建設，這樣不好嗎？過去民進黨當在野黨時要求修財劃法，現在執政了就不修了，這是人民之福嗎？

    黃偉哲說，台南看似增加163憶，實則減少。一般性補助是通通有獎，計畫性補助則要視地方需求向中央提出申請。過去台南積極向中央爭取計畫型補助，因此除了統籌分配款，約還有計畫型補助經費。然而修法後，中央將每年減少經常性收入3753億元，屬結構性減少，「巧婦難為無米之炊」恐無力再提供統籌分配款之外的經費支持。面對3分鐘強行通過的惡法，未來南市未來的大型公共建設，準備興建的捷運6線、道路工程、育兒津貼、社宅補助、長照，通通面臨斷炊之虞。

    他說，財劃法修正案一旦實施，恐將嚴重影響台南長遠發展，治水經費減少將危及人民生命財產安全，台南長久以來的交通問題也無法解決。

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