代操股票保證獲利吸金4億多「少年」大亨劉士魁一審判8年半

年輕吸金大亨劉士魁常在網路社群PO出有超跑、炫富的多金形象。（圖：取自網路社群）

2024/12/24 10:42

〔記者王俊忠／台南報導〕現年僅26歲的台南吸金大亨劉士魁，涉以代人操作投資股票，保證獲利，從2021年1月起前後招攬132位民眾參與投資，至少吸金4億1千多萬元，投資股票總交易金額達52億多元，後來他落跑、於2022年5月中旬被查獲，依違反銀行法等罪嫌起訴，24日台南地院判他8年6月徒刑。

同案3名幫助犯被告，25歲黃姓女子（劉士魁女友）判刑2年、拘役50日，均緩刑5年；30歲董姓女子判刑1年10月、緩刑3年；24歲何姓女子判刑3月、併科罰金55萬元，緩刑2年。

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2022年5月中旬劉嫌落網後，同年5月18日凌晨，1名20歲的鄧姓男子開車到劉嫌位於台南安平區的住處大門衝撞，同時拿霰彈槍對大門連開5槍恫嚇，鄧嫌開槍後向警方自首、並在臉書說自己也是吸金案受害者、要給劉嫌上一課，嗆劉說「你當我們傻子，我讓你看到瘋子」。

台南地檢署起訴指，劉士魁並非獲行政院金管會核准的銀行業，不得集資投資，他涉從2021年1月起在台南設line投資群組「K&X」，藉由群組、臉書動態或友人介紹對外宣稱可短期代操作股票，1週可獲利3％至15%，投資門檻每單位5萬元，也有長期投資方案、門檻最低300萬元，每週可領1成至2成獲利，年利率達360%，代操費為獲利金額的1成。

劉士魁並對客戶標榜可隨時抽回本金，超過5千元虧損由其吸收，有保本優惠，前後招攬至少132位民眾加入投資、吸金4億1513萬元，並代參與投資的民眾投資買賣股票，從2021年1月到2022年4月，總計買賣股票的總交易金額高達52億955萬多元。

據了解，後來因股票獲利每下愈況，劉嫌改變操作手法、要求投資方在2年內不得拿回本金，獲利也延後發放，有投資者心生疑慮、要求拿回本金並退出股票代操作群組，劉開始拖延退款時程，之後人就落跑、不知去向。

有被害人在臉書社群控訴劉嫌在網路炫耀擁有超跑、生日派對花百萬包場，還請來模特兒、猛男大撒幣，更曾在夜店撒鈔，炫富營造多金形象。

檢方並查出當時劉嫌的黃姓女友與董姓女子、何姓女子曾協助劉嫌計算投資人的紅利金額，提供給劉嫌公布在投資群組。劉的黃姓女友還曾在劉落跑期間辦手機門號給他用、並租用台北市1家飯店給劉投宿躲藏，黃女被台南警方約談時竟供稱與劉在2021年分手後就未聯絡，沒有線索可提供，涉窩藏人犯。

年輕吸金大亨劉士魁常在網路社群PO出有超跑、炫富的多金形象。（圖：取自網路社群）

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