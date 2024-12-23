廢棄糖鐵涵洞變身新車道 台南仁德潭稅橋交通改善明年初完工

潭稅橋下原糖鐵涵洞重新整理、鋪設，將闢為東向新車道。（記者吳俊鋒攝）

2024/12/23 23:37

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕台南仁德區保安、文賢里交界的潭稅橋，下方東向涵洞由於高度與寬度都不足，車輛常在空間較大的西向涵洞爭道，擦撞意外頻傳，甚至發生死亡事故，市府斥資千萬，整修最南側的廢棄糖鐵涵洞，闢設為東向新車道，改善當地交通，民進黨立委王定宇今天視察，明年初可望完工。

位於台鐵西部幹線上的潭稅橋，下方由保安路穿越，50年前設置3處涵洞，北側西向車道、中間東向車道，最南則是五分車道，因為附近糖廠關閉而停用，荒廢已久。

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3處涵洞中，通行空間最小的是東向車道，仍是磚造結構，根據市府工務局的資料，高僅2.1米，寬度也才2.4米左右，車輛行經，操控不慎，常會擦撞牆壁，有的甚至會卡住。

當地耆老指出，中間涵洞原本是機、慢車道，四輪族都走比較大的北側涵洞，高約3.3米、寬度4.5米，雖然單線雙向，但只要稍微禮讓，通行無虞。

隨著當地逐漸發展，往返車輛激增，中間與北側的涵洞，才東西向分流，但還是會有爭道的情形，衍生交通事故，再加上淹水的問題，令人詬病。

王定宇表示，潭稅橋前後路段，半世紀來大小車禍不斷，去年還造成1名年輕女子身亡，他接獲家屬陳情，全力向中央爭取改善。

糖鐵涵洞比中間涵洞稍微大了點，高2.5米、寬度3.15米，做為新的東向車道，安全性可以有效提升。

另外，西向車道因地勢較低，豪雨易淹，必須封閉而繞路，市府投入逾4000萬元進行排水箱涵的闢建，困擾當地50年之久的交通沈痾，一併解決。

王定宇也感謝台糖、台鐵，以及附近宮廟的促成，在協調後，能無償提供車道、箱涵用地，讓相關工程能夠順利進行。

仁德區潭稅橋涵洞，有交通、淹水等長年的問題，市府斥資進行改善。（記者吳俊鋒攝）

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