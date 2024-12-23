這麼聰明？台南迷路鸚鵡竟「報案」助自己回家

和尚鸚鵡「阿舊」在外迷路2天，今飛進派出所「報案」。（圖：警方提供）

2024/12/23 22:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第三分局安南派出所警員黃冠霖在今天於所內服值班勤務時，突然有1隻「和尚鸚鵡」飛進派出所值班台、停在黃員肩上。員警立即安置這隻鸚鵡、並在其腳環上發現飼主電話，黃員立即連繫張姓女飼主，鸚鵡順利由張女領回。員警笑說，這隻鸚鵡很聰明、懂得飛到警局報案，讓警察幫牠找到回家的路。

據了解，家住台南市安南區本原街3段附近的張姓女飼主，在21日下午發現鸚鵡「阿舊」從家中飛出去，張女家人們在住家附近搜尋都未發現，直至今（23）日「阿舊」竟自己飛進安南派出所，停在員警肩膀上，似乎是要拜託員警幫忙通知家人。

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員警在鸚鵡腳環上發現有聯繫電話、順利通知到飼主家人，在等待期間，員警自掏腰包買瓜子讓這隻大鳥飽餐一頓。張女接獲通知到派出所認領、並連忙向員警道謝協助找回她心愛的寵物。張女表示，鸚鵡「阿舊」已經飼養了10餘年，像家人一般感清深厚，所以當牠走失時，家人都心急如焚於住家周遭找尋多時，幸好最終順利找回。

南市警三分局呼籲飼主，貓、狗類寵物應植入「晶片」謹慎看管；鳥類寵物則可以戴腳環，避免不慎走失或攻擊他人等行為。

員警從鸚鵡「阿舊」腳環電話聯絡上張姓女飼主領回。（圖：警方提供）

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