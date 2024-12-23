台南跨年敲鐘祈福 逾200宮廟共襄盛舉

市長黃偉哲與各宗教團體代表共同敲響鐘聲，為即將到來的活動敲響序幕。（記者王姝琇攝）

2024/12/23 19:09

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府今年攜手逾200個宗教團體舉辦2025跨年敲鐘祈福，將於12月31日晚間11點15分敲響鐘聲，為新的一年祈福。參與單位更精心規劃活動邀民眾共襄盛舉。

台南跨年敲鐘祈福活動於2019年由民間自發性籌辦，期盼以肅穆的鐘聲取代煙炮聲，一開始由中西區集福宮、崇福宮、聚福宮共同辦理，隨後參與宗教團體逐年增加，更從佛、道教擴及到基督教及天主教，2024年迎接「臺南400」之際，更創下400個宗教團體響應敲鐘的紀錄。

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發起人蔡宗昇表示，敲鐘祈福最大的意義在於提升台南的優質宗教文化，宗教團體是在地居民情感交流、凝聚向心力的信仰中心，而透過活動結合地方藝文表演團體或街頭藝人合作，來與鄉親同歡跨新年，正所謂「一廟埕一舞台」，讓廟埕變為舞台，提供文化團體一展歌舞的生活場域。

民政局今天在台灣首廟天壇舉辦2025跨年敲鐘祈福活動宣傳，市長黃偉哲黃偉哲協同蔡宗昇、天壇董事長徐國潤、台南市佛教會理事長旻慧法師、南瀛道教會理事長蘇清進等，20間宗教團體代表等共同敲響鐘聲，為即將到來的跨年活動敲響序幕。宗教團體也紛紛搭配敲鐘推出跨年活動。

佛頭港聚福宮當晚9點先行舉辦五條港散步導覽，邀請日本老師進行導覽，讓民眾以不同角度認識府城；接著邀日本民謠歌手大洞敦史、饒舌歌手阿雞於廟埕輪番帶來精采演出；廟方今年更準備招財符印章吊飾送給參加敲鐘的民眾。

草坔中隆宮則是結合敲鐘祈福舉辦「2025子時敲鐘祈福跨年晚會」，將帶來快樂家族薩克斯風、國標舞、三人組扯鈴、仁得公園土風舞社、美豐土風舞社等團體演出，現場還有吃平安湯圓、摸彩抽獎，參加敲鐘祈福每人都能獲得平安米。

下林玉聖宮贈送每位參與者金絲楠木製成的葫蘆造型吊飾。學甲慈濟宮則送出明新金磚蛋糕。新市建安宮祭出「敲鐘抽獎．人人有獎」活動。安溪寮聖家堂則特別規劃音樂表演暨祈禱晚會，現場還有點心宵夜，並在跨年倒數安排煙火秀迎接2025年。

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