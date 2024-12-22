台南新樓醫院包場 邀血友病患看勵志電影

台南新樓醫院血友病照護中心包場，邀病友與家屬觀賞《獅子王 木法沙》勵志電影。（新樓醫院提供）

2024/12/22 18:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心昨（21）日舉辦1場溫馨的「2024耶誕新願 血友同行」活動，在南紡購物中心威秀影城包場、邀請病友與家屬一起看新上映的電影《獅子王 木法沙》，增進醫護團隊與病友之間的感情，也讓病友與家屬在歲末之際藉由看電影紓解身心壓力。

新樓醫院表示，《獅子王 木法沙》是1部令人熱血沸騰的電影，劇中描述木法沙是個流浪的獅子孤兒，某天牠遇到1頭擁有皇家血統的幼獅塔卡，兩獅產生患難而生的友情，牠們的相遇開啟命運層層考驗的冒險旅程。藉電影劇情反射，也希望病友們在經過病痛的各種考驗不沮喪，因為有新樓醫院像摯友般的陪伴。

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新樓醫院醫師林家義也向病友與家屬介紹血友病中心今年工作成果，包括血友病病友治療照顧品質報告、骨髓增生性腫瘤病友使用新型長效干擾素的抽血數值分享、今年度該本中心辦過的活動、及宣傳血友病暨特殊血液病照護中心的網頁，之後更多活動資訊可透過網頁了解。

此外，今年較特別的是為讓更多民眾認識血友病及骨髓增生性腫瘤疾病，新樓血友病中心多次到廣播電台宣傳、政大書城舉辦衛教講座、及辦理紅血球增生症病友使用「醫病共享決策」，選擇新型長效干擾素治療的記者會，期望透過更多管道讓民眾認識這些較罕見的疾病成因與防治之道。

新樓血液中心為提升病友及家屬的心理健康，中心從203年起至今舉辦多場「健康新觀念-我知故我在」心理靈性成長講座，引導病友學習如何覺察自己的情感和處境，因為自我覺察力可以幫助自己感受外在的存在和自己的關係，以及如何與之互動和影響，可以讓病友與家屬更了解自己的優缺點、情感和動機，進而提高我們的思考、學習和溝通效率，穩固人際關係、更負責任、更有選擇的能力，以提升幸福感。

台南新樓醫院邀血友病患觀賞勵志電影，拉近患者與醫護團隊的情誼。（新樓醫院提供）

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