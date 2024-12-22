超幸運！踏溯台江內海之路喜遇覓食黑琵

台南市永仁高中教師群進行山海圳國家綠道內海之路踏溯，喜遇度冬覓食的黑面琵鷺。（台南社大台江分校提供）

2024/12/22 17:42

〔記者王姝琇／台南報導〕為推動山海圳山野教育，台南市永仁高中一群熱血教師今天騎著U-bike在寒風中踏溯山海圳國家綠道內海之路，在海尾寮魚塭喜遇避寒覓食的黑面琶鷺，直呼幸運！此次踏查收穫豐富，校方未來將規劃戶外教育遊程，陪伴更多學生一起來認識台江內海。

台灣山海圳國家綠道是全國首條由下而上催生的長距離步道，從台江內海，沿著嘉南大圳、曾文溪，一路走抵玉山，全長177公里，分成內海之路、大圳之路、原鄉之路、聖山之路，從內海、平原到山林，從熱帶、溫帶到寒帶，也是見證台灣多樣性生態及文化的朝聖之路。

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近幾年來，從國小、國中到高中大學，愈來愈多的學校規劃以山海圳國家綠道做為戶外教育、山野教育的最佳開放教室，分段陪伴學子走讀山海圳國家綠道，甫獲得教育部「卓越登峰獎」的永仁高中教師群今天進行山海圳國家綠道內海之路踏查，由社大台江分校執行長吳茂成領隊導讀。

教師群從海尾朝皇宮出發走訪海尾百年將軍吳古茨，認識台江內海大道公信仰，以及台江先民利用溼地耕塭的拓墾歷史文化，再沿著海尾路環村綠道、魚塭小徑踏查，希望有機會觀察到度冬的黑面琶鷺，最後如願在大新圍淺坪塭看到黑琶，紛紛拿起手機記錄牠美麗的身影。

老師莊建庭分享表示，此踏查在探討戶外教育綠色遊程的規畫，希望理解在地大廟對於文化傳承重要性，連結在地歷史與地理進程，培養學生的家鄉認同感，打開五感經驗及社會關懷意識。今天發現很多故事題材，可以做為未來戶外教育教學內容，除了認識台江內海大道公信仰文化，更難得的是在海尾村落外圍的魚塭，就可以看到黑面琶鷺，十分幸運。

台南市永仁高中教師推動山海圳教育，今天從海尾朝皇宮出發踏溯內海之路。（台南社大台江分校提供）

台南市永仁高中教師推動山海圳教育，今天從海尾朝皇宮出發踏溯內海之路。（台南社大台江分校提供）

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