台南跨年敲鐘祈福 下營上帝廟送神龜將軍香火袋600個

台南下營玄天上帝廟將在12月31日晚上發送神龜將軍香火袋給參加跨年敲鐘祈福的民眾。（記者楊金城攝）

2024/12/18 19:09

〔記者楊金城／台南報導〕2025台南跨年、敲鐘祈福，下營玄天上帝廟將在12月31日晚上發送神龜將軍香火袋600個給參加民眾，也加碼音樂會，首次製作的神龜將軍香火袋上有Q版台灣龜圖案，意寓祈福長壽。

下營上帝廟首製神龜將軍的文創香火袋，源起7月間有隻神奇斑龜爬行超過100公尺遠，進到上帝廟內參拜上帝爺公，堪稱玄奇，上帝廟為保護武承恩公園水池內放養的600隻台灣斑龜，10月與下營國小合作成立台灣龜生態園區，讓斑龜在繁殖期時爬上岸產卵。

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上帝廟主委姜金利指出，龜、蛇相傳是玄天上帝的護法部將，龜又代表長壽，蛇寓意財富，因此發想製作神龜將軍香火袋在31日晚上跨年敲鐘祈福活動發送給民眾保平安，明年生肖是蛇年也構思文創中；31日跨年敲鐘活動在晚上7點有音樂晚會，將發送600個神龜將軍香火袋。

民政局宗教禮俗科長張榮哲指出，跨年敲鐘祈福已近200家宗教團體參加，也有教堂、佛寺參與，不少宮廟則加碼舉辦跨年活動邀請民眾一起迎接新年到來，原則是31日晚上11點15分舉行敲鐘祈福，但也因地制宜，由參與的宗教團體決定舉辦時間和活動方式。

像善化慶安宮將發送1000個開運金幣，中西區聚福宮發送450個招財符文創小物，開基信安宮發送平安米、限定敲鐘祈福證，柳營代天院舉辦國樂賀年和發送小禮物，學甲慈濟宮送蛋糕，學甲草坔中隆宮加碼辦跨年晚會，讓參加祈福的民眾看表演、抽獎，獎品有機票、機車、液晶電視、紅包等。

台南下營玄天上帝廟首製神龜將軍香火袋給參加跨年敲鐘祈福的民眾。（記者楊金城攝）

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