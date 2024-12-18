搬光62公斤硬幣！台南燒烤攤商遭竊賊夜襲 現鈔金鍊全被搜刮

攤商存在備貨倉庫的錢全部遭竊，台南警方全力偵辦中。（民眾提供）

2024/12/18 18:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區一名燒烤攤商，半年來在備貨倉庫存了31萬元的50元銅板，週二上午發現遭小偷，連同10萬元的現鈔，以及1條金項鍊等，全都被竊走，尤其硬幣6200枚，共62公斤重，嫌犯怎麼搬走的，令人好奇，警方全力偵辦中。

據了解，該名年逾60歲的攤商，每天在倉庫準備燒烤食材後就回家睡覺，翌日凌晨再前去載貨，到傳統市場開業，長期固定作息。

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昨天攤商歇業，他上午到倉庫打理物品，發現門未緊閉，且燈光也沒關掉，驚覺可能有人入侵，察看後發現真的遭小偷，裝在保特瓶、布袋裡的硬幣，以及10萬元現鈔，還有1條金項鍊等，全都被搜刮一空。

警方已到現場採證，並調閱附近路口監視器畫面，全力追緝嫌犯，根據遭竊硬幣的金額估算，至少有6200枚，每個重量約10公克，總共62公斤以上。

竊賊疑似打開家中燈光，偷走分藏在倉庫內各處的錢袋，並未翻箱倒櫃，顯見掌握攤商的作息時間，從容犯案，警方全力調查中。

攤商平日將販賣所得50元硬幣放進大型保特瓶中，一定數量後再前往金融機構存入，這次未能及時保住積蓄，相當不捨。

新化警分局長蘇有義已指示成立專案小組，全力偵辦，逮捕嫌犯，歸還被害人損失，也將加強周邊防竊勤務，並呼籲民眾家中不要存放大量現款，應存放金融機構，確保財物安全。

攤商存在備貨倉庫的錢全部遭竊，台南警方全力偵辦中。（民眾提供）

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