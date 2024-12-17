台南善化蛋黃區活動中心啟用 一里一活動中心目標傳好消息

位於台南善化蛋黃區的東關頂街里活動中心啟用。（記者劉婉君攝）

2024/12/17 13:59

〔記者劉婉君／台南報導〕隨著南部科學園區發展，台南市善化區地價及房價上漲，里活動中心覓地不易，位於蛋黃區的東關頂街聯合里活動中心今（17）日落成啟用，全區20里一里一活動中心的目標，也傳來好消息，可望達標。

善化東關頂街聯合里活動中心位於善化傳統市場旁，工程總經費4980萬元，由內政部補助800萬元，市府自籌4180萬元，為地上3層樓建築，1樓活動中心禮堂、居民活動使用空間，2、3樓是里辦公處及多功能空間，總樓地板面積約294坪，今天由市長黃偉哲主持啟用典禮，台南市議會副議長林志展、市議員李偉智、李文俊、陳碧玉等人也一同見證。

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黃偉哲表示，近年因全球原物料上漲，包括活動中心等許多公共建設，工程經費都需要因應編足才能順利完工，感謝中央補助經費、在地立委支持，以及議員的全力相挺，才能讓活動中心工程順利完成。

善化區代理區長方澤心表示，新落成的東關頂街聯合里活動中心，以兼具多功能與綠美化為打造目標，採用綠建築銀級標準，且設有無障礙電梯與廁所等設施，提供里民優質的集會場所，而未來也將透過持續辦理各項公益、文化與教育性活動，達到活動中心的運用效益性。而全區20里，目前僅餘蓮潭里及什乃里沒有里活動中心，蓮潭里活動中心正在興建中，預計明年底啟用，什乃里則已找到用地。

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